الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. فحص 4537 حيوان خلال قافلة بيطرية مجانية لجامعة أسيوط

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

كشفت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تنظيم كلية الطب البيطري  بالجامعة أعمال  القافلة البيطرية المجانية بقرية العزية بمركز منفلوط، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالجامعة.

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وأوضحت أن هذا يأتى فى إطار دور الجامعة المنوط بها في خدمة المجتمع المحيط بها وتوفير بيئة صحية ملائمة للثروة الحيوانية والداجنة، مشيرة أن إلى دأب الجامعة على تنظيم العديد من القوافل الطبية وكذلك البيطرية والتى تجوب القرى والمراكز الأكثر احتياجاً فى المحافظة والتى يقوم بالإشراف عليها نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

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وأضافت الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى  ان القافلة تضمنت الكشف عن 4537 رأس من مختلف أنواع الحيوانات بقرية العزية ، بواقع 217 من الأبقار ، و 142 من الجاموس ، و432 من الأغنام ، و 142 من الماعز ، و57 من الخيول ، و 182 من الحمير ، و 165 من العجول، و3200 من الدواجن، مشيرة ان القافلة شهدت مشاركة 33 فردا من منتسبي الكلية بواقع 7 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، و 12 من الإداريين والفنيين والعمال، و14 من طلاب الفرقتين الرابعة والخامسة.

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- علاج 1072 حالة من كانت تعانى من الأمراض الباطنية والنقص الغذائي

وكشف الدكتور رجب سيد إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تضمنت رش 149 حيوان ضد الطفيليات الخارجية ، وعلاج 18 حالة جراحياً من خلال إجراء علاج لبعض الإصابات الجراحية والكسور ، تشخيص الحمل وحالات العقم والشياع المتكرر، وضعف الخصوبة فى الحيوانات المختلفة حيث تم علاج 98 حالة من تحديد حمل وعلاج العقم والأمراض التناسلية.

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كما أضاف الدكتور عبدالرزاق خليفة المشرف على القافلة أن القافلة تضمنت كذلك علاج 1072 حالة من كانت تعانى من الأمراض الباطنية والنقص الغذائي، وفى مجال أمراض الدواجن فقد شملت أعمال القافلة تحصين الطيور ضد مرض النيوكاسل باستخدام اللقاح الخامل الزيتي وعلاج الكثير من الحالات المرضية وحالات سوء التغذية ل 3200 راس من الدجاج والحمام والطيور المائية وكذلك الأرانب.

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية
قافلة بيطرية
قافلة بيطرية
قافلة بيطرية
قافلة بيطرية
محافظة اسيوط الخارجية شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الحيوانات رئيس جامعة جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال الأكثر احتياجا حياة كريمه رئيس جامعة أسيوط هيئة التدريس

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وائل لطفي

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