مجلة «نور» تزور معهد البعوث الإسلامي الابتدائي بمدينة نصر

قامت مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، بزيارة إلى معهد البعوث الإسلامي الابتدائي بمدينة نصر، والتقت الأطفال من جنسيات مختلفة، حيث ضم وفد المجلة كلا من الكاتب عبد المنعم حسين - نائب رئيس تحرير مجلة نور، أحمد عبد الحميد - مدير عام مجلة نور للأطفال، سارة الشريف - مسؤولة الرسم والتلوين والجرافيك، خالد الوليلي - منسق المجلة.

قام أعضاء الوفد بزيارة الأطفال في مرحلتى الروضة، والابتدائية، وقام أعضاء الوفد بتقديم الشرح المبسط والتعريف الشامل لكل ما تحويه المجلة من أبواب متنوعة في كافة الموضوعات التي تثري فكر وخيال الأطفال، وماتقدمه من نشاطات متنوعة ومختلفة للطفل في مرحلة عمرية من 7 سنوات حتى 18 سنة.

قدم أطفال مرحلة الروضة عروضا تعليمية وموسيقية هادفة، كما شارك طلاب المرحلة الابتدائية في تقديم أنشطة فنية كالانشاد، وتأليف القصص، والرسم، والتلوين.

وفي نهاية الزيارة عبر الأطفال بالمعهد عن امتنانهم لزيارة مجلة نور لهم، وأنها فرصة عظيمة للتعرف على رسالتها وأهدافها، مؤكدين على حرصهم لمداومة اقتنائها حتى يستفيدوا مما تقدمه المجلة للطفل المصرى والعربي من كافة أنشطتها المتميزة.

من جانبهم أكد وفد المجلة، أنهم على أتم استعداد لاحتواء مواهب أطفال المعهد في كافة المجالات الكتابية والفنية ونشرها بالمجلة سواء الورقية أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، كما تم توزيع إصدارات مجلة نور على الأطفال هدية لهم، وتقوم المجلة بدور هام فى توعيىة الأطفال بالعديد من المشكلات والقضايا الهامة

من جانبهم أكد وفد المجلة، أنهم على أتم استعداد لاحتواء مواهب أطفال المعهد في كافة المجالات الكتابية والفنية ونشرها بالمجلة سواء الورقية أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، كما تم توزيع إصدارات مجلة نور على الأطفال هدية لهم.