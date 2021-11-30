الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مجلة «نور» تزور معهد البعوث الإسلامي الابتدائي بمدينة نصر

مجلة نور
مجلة نور

قامت مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، بزيارة إلى معهد البعوث الإسلامي الابتدائي بمدينة نصر، والتقت الأطفال من جنسيات مختلفة، حيث ضم وفد المجلة كلا من الكاتب عبد المنعم حسين - نائب رئيس تحرير مجلة نور، أحمد عبد الحميد - مدير عام مجلة نور للأطفال، سارة الشريف - مسؤولة الرسم والتلوين والجرافيك، خالد الوليلي - منسق المجلة.

قام أعضاء الوفد بزيارة الأطفال في مرحلتى الروضة، والابتدائية، وقام أعضاء الوفد بتقديم الشرح المبسط والتعريف الشامل لكل ما تحويه المجلة من أبواب متنوعة في كافة الموضوعات التي تثري فكر وخيال الأطفال، وماتقدمه من نشاطات متنوعة ومختلفة للطفل في مرحلة عمرية من 7 سنوات حتى 18 سنة.

قدم أطفال مرحلة الروضة عروضا تعليمية وموسيقية هادفة، كما شارك طلاب المرحلة الابتدائية في تقديم أنشطة فنية كالانشاد، وتأليف القصص، والرسم، والتلوين.

وفي نهاية الزيارة عبر الأطفال بالمعهد عن امتنانهم لزيارة مجلة نور لهم، وأنها فرصة عظيمة للتعرف على رسالتها وأهدافها، مؤكدين على حرصهم لمداومة اقتنائها حتى يستفيدوا مما تقدمه المجلة للطفل المصرى والعربي من كافة أنشطتها المتميزة.

 من جانبهم أكد وفد المجلة، أنهم  على أتم استعداد لاحتواء مواهب أطفال المعهد في كافة المجالات الكتابية والفنية ونشرها بالمجلة سواء الورقية أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، كما تم توزيع إصدارات مجلة نور على الأطفال هدية لهم، وتقوم المجلة بدور هام فى توعيىة الأطفال بالعديد من المشكلات والقضايا الهامة

 من جانبهم أكد وفد المجلة، أنهم  على أتم استعداد لاحتواء مواهب أطفال المعهد في كافة المجالات الكتابية والفنية ونشرها بالمجلة سواء الورقية أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، كما تم توزيع إصدارات مجلة نور على الأطفال هدية لهم.

مجلة نور تزور مدينة البعوث الإسلامية الإسلامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم

«تعطيل الدراسة والعمل».. 25 إجراء لمواجهة تفشي الأوبئة

«أمطار وشبورة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

طرده والده.. مريض سرطان بالغربية: «نفسي أتعالج وأربي بناتي»

حقيقة وجود أخطاء فى خريطة محافظات مصر بمادة الدراسات لـ«رابعة ابتدائى»

«منى» تترك الصيدلة من أجل الديكوباج: «عصا سحرية تعيد جمال الأشياء»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

جوتيريش: بوادر مشجعة في اتصالات المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين

الأردن يدين إقدام الرئيس الإسرائيلي على اقتحام الحرم الإبراهيمي

البرلمان العربى يوجه خطابات للأمم المتحدة بشأن اقتحام رئيس إسرائيل للحرم الإبراهيمى