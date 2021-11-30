«إيديكس 2021».. أحدث جهاز للإعاقة التكتيكية Tj-100 بجناح «العربية للتصنيع»

تعرض الشركة العربية للتصنيع في جناحها بمعرض «إيديكس 2021» أحدث أجهزة الإعاقة التكتيكية وهو جهاز Tj-100، ويمتاز بأنه ذو قدرة عالية على منع وإعاقة الاتصالات اللاسلكية (صوت/بيانات) في الحيزات VHF/UHF في منطقة نصف قطرها حوالي 10 كيلومترات على ترددات محددة.

وتم الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في تخليق إشارات إعاقة فعالة، يمكن استخدامها في الظروف البيئية المختلفة والمناطق التي يصعب الوصول إليها.

ويتميز100-T بخفة الوزن وصغر الحجم وسهولة الاستخدام مما يتيح للجهاز العمل كجهاز مستقل أو كجزء من منظومة متكاملة.

ويساهم الجهاز في حماية المنشآت الحيوية والقوات خلال العمليات ومتوفـر في أكـثر مـن طـرز (ثابـت/ محمـل على مركبـة) وطبقاً لحاجـة العميـل.

ويتصف جهاز الإعاقة التكتيكي TJ-100، بتغطية نطاق الترددات VHF / UHF، والهوائيات غير موجهة لتغطية 360 درجة، بالإضافة إلى أنه سهل الاستخدام وخفيـف الـوزن للعمـل في الأماكن التي يصعب الوصـول إليهـا، كما يحتوى على أنظمة حماية لدرجات الحرارة المرتفعة والموجات المنعكسة، وإمكانية التحكـم عـن بعـد باستخدام شبكة WiFi/WIMAX.

معرض «إيديكس 2021» هذا العام هو النسخة الثانية بعد انطلاق المعرض لأول مرة في 2018 والذي تجرى فعالياته خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، تمثل 42 دولة، ويتوقع حضوره أكثر من 30 ألف زائر على مدار الأيام من الإثنين إلى الخميس.