التراس: إقبال الشركات العالمية على التعاون مع مصر «شهادة ثقة» بمناخ الاستثمار

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن إقبال الشركات العالمية على التعاون مع مصر ثقة فى مناخ الاستثمار ورغبة في التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعات الدفاعية ومؤشر قوي أننا نسير فى الاتجاه السليم.

وأكد التراس على أهمية تعزيز التعاون مع الأشقاء العرب لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثانى لمعرض “إيديكس 2021”، وزيارة وتفقد وفد عسكري أردني برئاسة مساعد رئيس هيئة أركان الجيش الأردني للعمليات والتدريب والوفد المرافق وبحضور سفير الأردن بالقاهرة، لجناح العربية للتصنيع بالمعرض، حيث أعربوا عن إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وكان قد أكد الفريق “عبد المنعم التراس” على أهمية إقامة معرض إيدكس في نسخته الثانية على أرض مصر، ما يعكس الثقة فى إمكانياتنا وقدراتنا على تنظيم هذا الحدث الدولى بمشاركة كبرى الشركات الدولية فى مجال الصناعات الدفاعية والتسليح.

في هذا السياق، استقبل رئيس العربية للتصنيع، السيدة نائب وزير الاقتصاد الروماني، حيث تم بحث تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، فضلا عن التكامل مع الخبرة الرومانية وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية.