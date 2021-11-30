قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 7317 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن الاقتصادي، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2877 قضية متنوعة.

فيما نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 3249 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1191 قضية تموينية متنوعة، أبرزها "غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية".

و كانت واصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.