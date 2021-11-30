بـ«الميك أب» السينمائي: هبة تناقش قضايا العنف ضد المرأة (بالصور)

عاشت الفتاة الثلاثينية خلال حياتها معاناة مع أحد أصدقاءها التي عانت من عنف جسدي باستمرار نتيجة ضرب زوجها لها، فلم يكن لديها بديل إلا أن تواجه زوج صديقتها بالميك أب السينمائي، وجسدت قضايا المجتمع بالرسم على الوجه دفاعا عن المرأة والمشكلات التي تواجه المجتمع.

هبة تناقش قضايا العنف ضد المرأة

بالميك أب السينمائي هبة تناقش قضايا العنف ضد المرأة

هبة سليم، ذات الـ٣٤ عاما، تخرجت من أكاديمية الفنون للإعلام، تقول: «الميك أب السينمائي بالنسبة ليا بقي كل حياتي والناس متخيلة إن ده ميكب هيتمسح في خمس دقايق ومش هيسيب أي أثر لكن كل ست بتعيش المعاناة دي بتعيش أذى نفسي وجسدي هيسيب أثر في حياتها العمر كله، لأن مصدر الأمان والحماية ليها هو اللي بيأذيها وبيستقوى عليها فقررت أعبر عن العنف الجسدي بالميك أب».

هبة تناقش قضايا العنف ضد المرأة

تروي هبة أن الرسم بالميك أب السينمائي ساعدها في التعبير عن القضايا التي تواجهها في المجتمع وتواجه من حولها، تقول: «عاوزه أقول لكل امرأة إنتي ربنا خلقك في أحسن صورة وكرمك فمفيش حاجه على وجه الأرض تخليكي تستحملي تشوفي نفسك في الوضع ده وكرامتك فوق كل شيء وكل زوجه بتستحمل عشان خاطر الدنيا تمشي وكل أم بتستحمل عشان خاطر أولادها.. وأولادك هيطلعوا غير أسوية لاما عدوانيين لاما كارهين أبوهم لاما كارهين سلبيتك».

هبة تناقش قضايا العنف ضد المرأة

تتمنى «هبة» أن يعيش الجميع حياتهم حياة مستقيمة، ويحافظوا على منزلهم وكرامتهم، منوها إلى أنها طورت ذاتها بمشاهدة العديد من الفيديوهات عبر اليوتيوب، وكانت أسرتها الداعم الأساسي لها في التعبير عن قضاياها من خلال الميك أب.

هبة تناقش قضايا العنف ضد المرأة

وجدت الفتاة الثلاثينية صعوبة في بداية تعلمها ولكن مع مرور الوقت وكثرة التجربة تمكنت من رسم أدق التفاصيل على وجه وطورت ذاتها باستمرار، مشيرا إلى أن أصدقاءها وجيرانها ورواد السوشيال ميديا قاموا بتشجيعها لتحقيق حلمها.

هبة تناقش قضايا العنف ضد المرأة