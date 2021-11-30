الطفلة آلاء.. ضحية التعذيب على يد والدها بـ72 جلدة في سوهاج

«72 جلدة على جلد الطفلة آلاء التي لم يتجاوز عمرها الثالثة عشر عامًا كانت كفيلة بإنهاء حياتها تعذيبًا على يد والدها الذي كان يعاقبها على حقها المشروع في التحدث لوالدتها في الهاتف المحمول»، هذا ما حدث لطفلة على يد والدها في محافظة القليوبية.

بداية القضية

تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، برئاسة مدير الأمن اللواء محمد شرباش، إخطارًا من مركز طما بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «آلاء. خ»، 12 عامًا، طالبة بالصف الأول الإعدادي وتقيم طرف والدها دائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية جثة هامدة.

مناظرة الجثة

بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود إصابات بالجثة عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة؛ لمرور حوالي 12 ساعة على وفاتها ويشتبه جنائيًا في الوفاة.

الأم تتهم طليقها

هنا جاء دور الأم «إيمان»، 34 عامًا، التي أبلغت الأجهزة الأمنية واتهمت طليقها بقتل الطفلة وأكدت أنها مطلقة منذ ثلاثة سنوات، وأن ابنتها المتوفاة وأشقائها يقيمون طرف والدهم «خالد»، 37 عامًا، عامل، ويقيم دائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، واتهمته بالاعتداء على ابنتها بالضرب والتسبب في وفاتها، حيث أنه وزوجته على مدار سنوات يمارسا ضد الأطفال كافة أنواع التعذيب والعقاب.

اعترافات الأب المتهم

واعترف الأب بارتكاب الواقعة، حيث أكد أنه يوم 25 من الشهر الجاري، أبلغته زوجته أنها سمعت الطفلة تتحدث لوالدتها في الهاتف المحمول، فتعدى عليها بالضرب المبرح مستخدمًا في ذلك سلك كهرباء حتى فارقت الحياة، حيث تبين أنه ضربها بالسلك 72 مرة عقب ذلك نقلها لقريته بجزيرة العتامنة دائرة مركز طما بسوهاج لدفنها بمقابر الأسرة.

وبمجرد وصوله إلى قريته طلب مفتش صحة لاستخراج تصاريح دفن، موضحًا أن الفتاة كانت في المستشفى وتوفيت نتيجة خطأ طبي، ولكن تم اكتشاف أمره.