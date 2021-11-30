الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على 9 متهمين بقتل مواطن في أطفيح

حبس متهمين
حبس متهمين

تصدر جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، الحكم على 9 متهمين لارتكابهم جريمة قتل مواطن بمنطقة أطفيح بالجيزة.

وأسندت أمر الإحالة للمتهمين تهمة ضرب المجني عليه "حسام بكري" عمداً مع سبق الإصرار، على إثر خلاف سابق بينهم وبين عائلة المجني عليه؛ الأمر الذي أثار حفيظتهم فاستجلبوا أداة مما تستخدم في الاعتداء "كوريك بناء"، وتوجهوا لمسكنهم وما أن ظفروا بالمجني عليه حتى كال الأول إليه ضربة قاسية على رأسه بأداة كانت بحوزته، حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الواقعة للشد من أزره، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وأودت بحياته.

كما أسند للمتهمين من الأول حتى السابع، استعراض القوة ولوحوا بالعنف كفريقين واستخدموه قبل بعضهما البعض والمارة من المواطنين وأهالي وقاطني قرية عرب الكريمات، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم وتعرض حياتهم للخطر، ووقعت بناء على تلك الجريمة، الجريمتين موضعي الاتهام.

كما تبين أن المتهمين من السادس حتى السابع ضربوا المجني عليه محمود سعد عمدًا مع سبق الإصرار أن كال إليه المتهم الثامن عدة ضربات بسلاح أبيض سكين بحوزته حال تواجد المتهمين السادس والسابع على مسرح الواقعة؛ للشد من أزره فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

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