ألمانيا تسجل 45753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و836813 بعد تسجيل 45753 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 101344 بعد تسجيل 388 وفاة جديدة.

و على صعيد آخر، أظهر آخر مسح أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ومعدلات التضخم المرتفعة بشكل غير عادي تلقي بظلالها على معنويات المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا، ما يقوض الآفاق خلال موسم التسوق المقبل في عيد الميلاد.

و ذكر معهد جي.إف.كيه، أن مؤشر ثقة المستهلكين، بناء على استطلاع آراء نحو 2000 ألماني، انخفض إلى سالب 1.6 نقطة قبل ديسمبر من نقطة واحدة بعد التعديل في الشهر السابق.

و كانت قراءة ديسمبر هي الأدنى منذ يونيو وبالمقارنة مع توقعات "رويترز"، بانخفاض أقل مقداره سالب 0.5.