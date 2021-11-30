الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل عاملين بشركة نفط وعنصر أمن فى هجوم مسلح بنيجيريا

هجوم مسلح بنيجيريا
هجوم مسلح بنيجيريا

قتل عاملان في الفرع النيجيري لمجموعة "إيني" النفطية الإيطالية وعنصر في قوات الأمن، في هجوم مسلح استهدفهم في دلتا النيجر الغنية بالنفط جنوب شرق البلاد.

وقال أوغبيري سولومون، المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني والأمن النيجيرية إن عنصرا من المديرية قتل مع اثنين من العاملين في "شركة آجيب النفطية النيجيرية"، الفرع المحلي لمجموعة "إيني الإيطالية" في كمين نصبته لهم مجموعة مسلحة نهار الأحد.

وأضاف: "لقد تعرض عناصرنا لكمين نصبه قراصنة بينما كانوا يتولون حراسة عمال في شركة آجيب النفطية في أوكوروما".

من جهتها قالت مجموعة "إيني" في بيان لها إن المجموعة المسلحة هاجمت عمالا في الشركة التابعة لها كانوا يعملون في مشروع لإعادة تأهيل غابات المنغروف.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن ثلاثة قتلى وجريحين. 

وتُعتبر دلتا النيجر القلب النفطي لنيجيريا إذ إن هذه المنطقة الغنية بالنفط والغاز تؤمن الجزء الأكبر من عائدات البلاد بالدولار.

وتشهد دلتا النيجر اضطرابات خطيرة منذ سنوات عديدة، إذ تقوم مجموعات مسلحة بثقب خطوط الأنابيب لنهب النفط الخام، مما يتسبب بكوارث بيئية.

 وفي السنوات الأخيرة زادت هذه المجموعات المسلحة عمليات الخطف التي تنفذها من أجل الحصول على فدية مالية.

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وائل لطفي

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