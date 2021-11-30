مرض الحماق.. جدرى الماء أسبابه وأعراضه وطرق علاجه الفعالة

يعتبر مرض جدري الماء، المعروف أيضًا باسم الحماق، هو أحد الأمراض المعدية لدى البشر، حيث ينتقل عن طريق الهواء، مما يعني أنه ينتشر بسهولة من خلال سعال أو عطس شخص مصاب.

وقد ينتشر المرض أيضًا من يوم أو يومين قبل ظهور الطفح الجلدي حتى تقشر الآفات، في حين أن التطعيم قد يحسن النتائج عند الأطفال، فإن المرض غير مريح بشكل عام.

فيما يلي الأسباب والعلامات والأعراض والعلاجات المنزلية لهذا الاضطراب، وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "Medical News Today " الطبي.

الأسباب:

أكد الأطباء، أن جدري الماء ناتج عن عدوى من فيروس يسمى الحماق النطاقي " VZV"، حيث يمكن أن يكون انتقال الفيروس ثانويًا للتلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو عن طريق الرذاذ من خلال السعال أو العطس.

ومن المرجح أن يكون الشخص مصابًا بالجدري المائي إذا لم يكن مصابًا بالمرض، ولم يتم تطعيمه ضد المرض، أو يعمل في أو يذهب إلى مدرسة أو مركز رعاية أطفال، ويعيش مع أطفال.

العلامات والأعراض:

يظهر جدري الماء عددًا من الأعراض. وفقًا لـ Medical News Today ، تشمل هذه الأعراض الشعور العام بالتوعك أو الضيق والحمى وآلام العضلات وفقدان الشهية والغثيان.

ويتبعها طفح جلدي مثير للحكة ، متنوع في شدته، وبقع تتطور في مجموعات أو بثور، حيث تظهر على الوجه والأطراف والصدر والمعدة.

العلاجات المنزلية:

غسول الشوفان والكالامين:

دقيق الشوفان هو أحد علاجات جدري الماء، فقد ينغمس الشخص في حمام بارد مع دقيق الشوفان غير المطبوخ، حيث أن لها خصائص تخفف من الطفح الجلدي والحكة، إلى جانب دقيق الشوفان، يعتبر غسول الكالامين أيضًا علاجًا معروفًا للحكة، خاصة على بقع جدري الماء.

جزر وكزبرة:

علاجان آخران لجدري الماء هما الجزر والكزبرة، فإن الحساء المصنوع من الجزر والكزبرة يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد الجسم على التخلص من المواد الضارة وغير المرغوب فيها مثل السموم والجذور الحرة، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن التي ترفع مناعة الجسم ضد فيروس الحماق النطاقي.

ملح ابسوم وزيوت عطرية:

علاج آخر لجدري الماء هو مزيج من ملح "إسبوم" والزيوت الأساسية، يقاوم الحكة الثانوية للمرض بينما تحتوي الزيوت على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات .

يحتاج الشخص إلى ربع كوب من ملح إبسوم، وثلاث قطرات من زيت اللافندر، وثلاث قطرات من زيت مالاليوكا ، وثلاث قطرات من زيت اللصوص، ووضعه على البثور.