مسؤول بالبنتاجون: لا تعديلات كبيرة على الوجود العسكرى الأمريكى فى الخارج

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن واشنطن قررت ألا تجري تعديلات كبيرة لوجودها العسكري في الخارج.

وقال المسؤول الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته قبل إعلان البنتاجون العام في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، إنه "بعد أشهر من الدراسة المعروفة باسم (غلوبال بوستشر ريفيو)، قررت الوزارة أن التمركز العالمي للقوات الأمريكية ليس بحاجة فورية لتعديلات كبيرة، على الرغم من أنها ستجري تحليلا إضافيا يتعلق باحتياجات القوات في الشرق الأوسط وإجراء تحسينات في آسيا والمحيط الهادئ".

وأضاف أن "الدراسة مهدت الطريق لإجراء تعديلات على تمركز القوات الأمريكية خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة".

وتابع أن "عددا من التعديلات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قيد الإعداد، ولكنها تتطلب المزيد من المشاورات مع الحكومات الأجنبية".

ومع وضع الصين في الاعتبار، يخطط البنتاجون لإجراء تحسينات في البنية التحتية في بعض مناطق المحيط الهادئ، ومنها غوام.

في سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة عن شراكة جديدة مع أستراليا وبريطانيا لتعميق التعاون الأمني والدبلوماسي والدفاعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي إطار شراكة "أوكوس"، ستحصل أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية، وستزيد الولايات المتحدة من نشر قوة التناوب في أستراليا.

وعلى صعيد آخر نصحت السلطات الأمريكية مواطنيها بعدم السفر إلى 8 دول في جنوب القارة الإفريقية بعد أن أعلن البيت الأبيض قيودًا جديدة على السفر لمواجهة سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا.

ورفعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية توصيات السفر الخاصة بها إلى "المستوى الرابع: مرتفع جدًا" لجنوب إفريقيا وزيمبابوي وناميبيا وموزامبيق ومالاوي وليسوتو وإسواتيني وبوتسوانا.

فيما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إرشادات موازية بشأن "عدم السفر".

وكانت المراكز خفضت يوم الإثنين تحذير السفر إلى جنوب إفريقيا المتعلق بكورونا إلى "المستوى الأول: منخفض".

وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة خلال 24 ساعة حتى الساعة 03:37 مساء بتوقيت نيويورك.

ويصل بذلك إجمالي الإصابات بالوباء منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 48.2 مليون، وبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا 776 ألفًا و 396 حالة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد أدنى من متوسط الزيادة اليومية الأسبوع الماضي، بواقع 0.2 % .