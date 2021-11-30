وسائل إعلام: إسرائيل حذرت إدارة بايدن من خطط إيران لتخصيب اليورانيوم

أفاد موقع "أكسيوس" الإعلامي نقلا عن مصدرين أمريكيين بأن الاستخبارات الإسرائيلية قدمت معلومات للولايات المتحدة والأوروبيين تزعم بأن إيران تخطط لتخصيب اليورانيوم حتى 90%.

وأشار أحد المصادر إلى أن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية التي تم تقديمها لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشير إلى أن طهران تعتزم القيام بخطوات ستمكنها من المضي قدما بتخصيب اليورانيوم حتى 90% في غضون أسابيع في حال قررت إيران القيام بذلك.

وقال المصدر إن تقييمات محللي الاستخبارات الإسرائيلية تفيد بأن إيران قد تقوم بهذه الخطوة قريبا لتقوية موقفها في مفاوضات فيينا.

وتشير التقييمات كذلك إلى أن سعي طهران للتفوق في المفاوضات بفيينا قد يؤدي إلى زيادة الهجمات على القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة عبر "عملاء" إيران في اليمن وسوريا والعراق.

وتعليقا على التقرير، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن قرار الإدارة الأمريكية السابقة الانسحاب من الاتفاق النووي أدى إلى "تصعيد غير مسبوق للبرنامج النووي الإيراني"، وإن الولايات المتحدة تركز على الجهود الدبلوماسية، لكنها "مستعدة لخيارات أخرى في حال فشل الدبلوماسية".

وتجدر الإشارة إلى أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم حتى 60%، وهذا أكثر بكثير مما ينص عليه الاتفاق النووي، وذلك ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق.

ومن شأن تخصيب اليورانيوم حتى 90% أن يضع إيران في موقف قريب جدا من تطوير سلاح نووي، حيث لا يوجد أي استخدام مدني لليورانيوم المخصب إلى تلك الدرجة.