الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تعتزم تعزيز حضورها العسكرى فى أستراليا لردع الصين

الجيش الأمريكى
الجيش الأمريكى

أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة ستعزز حضورها العسكري في أستراليا والجزر في المحيط الهادي وستطور البنية التحتية العسكرية لها هناك في إطار الجهود لردع الصين.

وقالت القائمة بأعمال نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، مارا كارلين، خلال مؤتمر صحفي لها،  إن واشنطن تعتزم "توسيع البنية التحتية في أستراليا وعلى الجزر في المحيط الهادي ونشر الطيران في أستراليا على أساس التناوب".

وأضافت أن الولايات المتحدة تخطط لنشر مقاتلات وقاذفات في أستراليا.

وجاء ذلك في إطار تقديمها لنتائج الاستعراض الشامل لانتشار القوات الأمريكية حول العالم، والذي أجراه البنتاجون.

يذكر أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا كانت قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن تأسيس شراكة أمنية جديدة، ما أثار ردود فعل سلبية من قبل الصين التي اعتبرت أن قيام تحالفات عسكرية جديدة في المنطقة لا يساهم في تعزيز الاستقرار.

وعلى صعيد آخر، نصحت السلطات الأمريكية مواطنيها بعدم السفر إلى 8 دول في جنوب القارة الأفريقية بعد أن أعلن البيت الأبيض قيودًا جديدة على السفر لمواجهة سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا.

ورفعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية توصيات السفر الخاصة بها إلى "المستوى الرابع: مرتفع جدًا" لجنوب إفريقيا وزيمبابوي وناميبيا وموزامبيق ومالاوي وليسوتو وإسواتيني وبوتسوانا.

فيما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إرشادات موازية بشأن "عدم السفر".

وكانت المراكز خفضت يوم الإثنين تحذير السفر إلى جنوب إفريقيا المتعلق بكورونا إلى "المستوى الأول: منخفض".

وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة خلال 24 ساعة حتى الساعة 03:37 مساء بتوقيت نيويورك.

ويصل بذلك إجمالي الإصابات بالوباء منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 48.2 مليون، وبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا 776 ألفًا و 396 حالة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد أدنى من متوسط الزيادة اليومية الأسبوع الماضي، بواقع 0.2 %.

العسكري الصين تعز أستراليا ردع واشنطن عسكري تعزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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