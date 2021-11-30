الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مناقشة المجموعة القصصية «حور.. سنوات الجراد» للكاتبة منال رضوان.. الليلة

غلاف المجموعة القصصية
غلاف المجموعة القصصية

تستقبل خشبة مسرح سوفيتا بكامب شيزار بالإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "حور.. سنوات الجراد"، والصادرة مؤخرًا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع، من تأليف الكاتبة منال رضوان، حيث يناقش المجموعة الكاتب الدكتور حسين عبد البصير، مدير عام متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.

وعن المجموعة القصصية "حور.. سنوات الجراد"، للكاتبة منال رضوان، يقول الدكتور حسين عبد البصير: "حور أو سنوات الجراد للكاتبة المبدعة الدكتورة منال رضوان من أجمل المجموعات القصصية التي قرأتها في الفترة الأخيرة.. كتابة بها أنواع عديدة من الكتابة وتنتصر للهم الإنساني وتدافع عن جماليات الكتابة في لغة أدبية متميزة وإحساس كتابي عال يتجاوز آفاق الواقع ويصل إلى سماوات المستحيل.

تتنوع أماكن القص داخل المجموعة القصصية بشكل لافت ودال، وتحس وأنت تقرأ المجموعة وكأنك تعايش الشخصيات، وتشعر بها من حيث الظروف والتكوين في تناغم حميمي يحتفل بالحياة، ويقهر الحزن وينتصر للإنسان من خلال اللعب بالزمن والحكي عبر أزمنة متعددة، قبل أن تهجر حور جنتها وقبل أن يأكل الجراد سنوات من عمر الأبطال والأوطان.

ويضيف "عبد البصير": تعيش مع نورية وبيلار وتعرف مارسيل وتسمع بيانو جميلة وتشاهد شريط سينما روعة وتطرق أبواب الفردوس مع بتول وتحزن مع وسيلة وأنت تعرف قصة شهيد اليمن الأشهر.

إنها الكتابة عندما تعبر عن الإنسان في كل زمان ومكان، كل قصصها في هذه المجموعة القصصية الجميلة، تميل إلى الحس الروائي، وفي رأيي أنها مشروعات روايات قادمة.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للمجموعة القصصية "حور.. سنوات الجراد"، للكاتبة منال رضوان، نقرأ: "وأخيرًا.. هذه مجموعة قصصية ضمت شخصيات عدة ربما تباينت فيما بينها من حيث النشأة والظروف، إلا أنه يظل فيما بينها جميعًا، ذلك اللون الخفي من تناغم وتآلف كمن سره في حقبة زمنية ماضية، وجدت فيها، وبعضها كان حقيقيًا.

أقر بذلك، والبعض الآخر نسجته من أحلام فائتة.، أعترف أيضًا، لكنها رسالتي إلي كل من يقرأ، أعدك أنك ستجد بين السطور هذا العمل حياة ربما عاينت إحدي قطوفها أو لامست أناملك قسمات بعض شخصياتها تعلو وجهه زمن مضي وأيام ولت، قبل أن تهجر كل "حور" جنتها أو يطعم الجراد سنوات من عمر أوطان لم يعد لنا منها سوى الذكرى.

يشار إلي أن "منال رضوان"، كاتبة سكندرية، سبق وصدر لها أعمال: رواية بعنوان "بلكونة نحاس" ــ 
ديوان شعري بعنوان "رباعيات حب وبعاد" - والمجموعة القصصية "حور.. سنوات الجراد"، ولها تحت الطبع مجموعة قصصية أخري تحت عنوان "طقوس اللذة" و ديوان "أنا عشتار".

المجموعة القصصية حور سنوات الجراد الكاتبة منال رضوان الدكتور حسين عبد البصير دار الأدهم للنشر والتوزيع متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية بلكونة نحاس

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وائل لطفي

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