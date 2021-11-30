الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يسجل أعلى الدول العربية تسجيلًا للإصابات اليومية بكورونا

كورونا في الأردن
كورونا في الأردن

تصدر الأردن،  قائمة أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما شهد المغرب والجزائر تباينا في الإصابات.


ففي الأردن أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5661 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 948 ألفا و966 حالة.


وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 192 إصابة جديدة بالفيروس، و6 حالات وفاة، فيما تماثل 135 مريضا للشفاء.


وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 210344 حالة، بينما بلغ إجمالي المصابين المتماثلين للشفاء 144295 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 6064 حالة.


وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل حالة وفاة جديدة و53 إصابة جديدة بالفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين 148.


وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 949 ألفا و 785 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 932 ألفا و133 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98.1%، كما ارتفع عدد الوفيات في 14 ألفا و775 بنسبة تصل الى 1.6%.


كما أعلنت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24414691 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 22649970 شخصا حتى اليوم.


وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1319 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 668 ألفا و87 حالة، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة.


وفي تونس، أفادت وزارة الصحة في بيان بأنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة عند 25 ألفا و365 حالة.


وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 122 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 690 ألفا و903 أشخاص.


وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة في بيان أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 35 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي حالات الاصابة في البلاد في 39213، فيما تماثل للشفاء 88 حالة شفاء بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 831.

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