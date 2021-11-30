القراء: مشروع قانون لقصر التلاوة على أعضاء النقابة

أعلن الشيخ محمد صالح حشاد، نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، انتهاء النقابة من مشروع قانون للتصدي للمتلاعبين بالتلاوة، وقصر قراءة القرآن الكريم في الحفلات وسرادقات العزاء، على أعضاء النقابة.



وقال حشاد، إن مشروع القانون سيتم عرضه على اللجنة القانونية بوزارة الأوقاف، لصياغته بشكل جيد، قبل أن يتم إرساله إلى مجلس النواب، لمناقشته وأخذ الموافقات النهائية عليه.



ولفت نقيب القراء، إلى أن مشروع القانون الجديد ينص على ما يلي:



- لا يعتلي منصة تلاوة القرآن الكريم بالأماكن العامة والخاصة إلا من يحمل كارنيه العضوية وتصريح مزاولة المهنة الصادر من النقابة.



- سحب ترخيص مزاولة المهنة والتقدم ببلاغات للنيابة ضد المتجاوزين.



- ضرورة ارتداء الزي المتعارف عليه "العمة والكاكولا" أثناء تلاوة القرآن في الأماكن العامة والخاصة.

- العلاج وصندوق الرعاية لجميع الأعضاء.

- توقيع عقوبات على المخالفين تبدأ بالتنبيه والغرامة وتصل للحبس.



- توقيع عقوبات مخالفة لمن يعارض قانون إنشاء النقابة.



- إبلاغ الجهات المختصة ضد من يخالف أحكام التلاوة.

وأوضحت نقابة القراء، في بيان لها، أن شروط الالتحاق لعضوية النقابة تتضمن ما يلي:

1- فيش جنائي موجه للنقابة.

2- صورة البطاقة الشخصية وصورة شهادة الميلاد.

3- صورة المؤهل الدراسي وعدد 2 صورة شخصية.

4- بيان الحالة الوظيفية إذا كان المتقدم لعضوية النقابة موظفًا.

5- الموقف من التجنيد.

6- سداد مبلغ بداية الاشتراك.

الفئات المعفاة من الاختبار

وأوضحت نقابة القراء أن هناك 5 فئات معفاة من الاختبار للالتحاق بها والحصول على عضويتها وهي كالآتي:

1- عضو مقرأة.

2- شيخ مقروءة.

3- مدرس قرآن بالأزهر الشريف.

4- محفظ قرآن بالأزهر الشريف.

5- قارئ سورة.

