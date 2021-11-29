سكرتير مساعد أسيوط تشهد عرض «طقوس العودة» على مسرح قصر الثقافة

شهدت المهندسة فاطمة أحمد ابراهيم سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، العرض المسرحي المصري "طقوس العودة" الذي يقدمه مسرح الغد التابع لـ"البيت الفني للمسرح" وذلك على مسرح قصر ثقافة أسيوط وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جاء ذلك بحضور ضياء مكاوى مدير عام فرع ثقافة أسيوط والدكتور احمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وأشادت المهندسة فاطمة أحمد ابراهيم، بالعرض المسرحى والأداء المتميز من الفنانين الشباب المشاركين فى العرض والذى يعبر عن بعض العادات والتقاليد المنتشرة بمحافظات الصعيد، مشيرة الى أهتمام ودعم الوزير المحافظ بالحركة الثقافية و الفنية ودعم قصور الثقافة بقرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير قرى الريف المصرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق حالة من الوعى لدى المواطنين ونشر الثقافة وتنمية المواهب الشابة وصقل خبراتهم.



وأشار ضياء مكاوى إلى أنه وسط حضور جماهيرى كبير على مسرح قصر ثقافة أسيوط تم تفديم العرض المسرحي المصري "طقوس العودة" الذي يقدمه "مسرح الغد" التابع لـ "البيت الفني للمسرح" والذى استمر في الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى اليوم الاثنين ٢٩ نوفمبر علي مسرح قصر الثقافة، لافتاً الى أن العرض المسرحي يروى تفاصيل عادات و تقاليد الصعيد كما يروي قصة حب حسن و نعيمة من خلال مقطوعات غنائية يقدمها الفنان أحمد الحجار وإعداد و إخراج سعيد سليمان ومن إنتاج فرقة مسرح الغد وبطولة نجلاء يونس وأشعار مسعود شومان وموسيقى وألحان وغناء أحمد الحجار وديكور وأزياء نورهان سمير.

العرض المسرحي طقوس العودة

العرض المسرحي طقوس العودة

العرض المسرحي طقوس العودة

العرض المسرحي طقوس العودة