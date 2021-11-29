الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بث مباشر.. حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2021

جريدة الدستور

تشاهدون الآن بث مباشر لحفل توزيع جوائز الكرة الذهبية «البالون دور» لعام 2021، المقرر إقامته في التاسعة والنصف مساء اليوم.
وسيتم تسليم الجائزة لأفضل لاعب في العالم على مسرح شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور أساطير الكرة العالمية.
وتضم قائمة جوائز الكرة الذهبية 30 لاعبًا، على رأسهم محمد صلاح جناح فريق ليفربول، إضافة إلى مرشحين بارزين للفوز بالجائزة وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الإيطالي جورجينيو، الفرنسي كريم بنزيما.
«الكرة الذهبية» جائزة سنوية مقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» وتمنح لأفضل لاعب كرة قدم ومُنحت الجائزة أول مرة سنة 1956، وكانت من نصيب اللاعب الإنجليزي ستانلي ماثيوس.

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