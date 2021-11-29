الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المجمعات الاستهلاكية تطرح 30 صنفا بأسعار مخفضة

الخضار والفاكهة
الخضار والفاكهة

أعلنت وزارة التموين طرح الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية بنسبة 25 % مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية لمواجهة الارتفاعات في الأسعار والعمل على ضبط الأسواق المحلية وتوفير احتياجات المواطنين.

وأكد محمد كمال رئيس قسم الخضار والفاكهة بالمجمع الاستهلاكي بالمهندسين، أنه من الفروع الكبيرة والمتطورة التابعة لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين ويطرح الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة وتنافسية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية، حيث يطر 30 صنفا لتوفير احتياجات المواطنين.

وقال إن أسعار الطماطم تراجعت لـ3 بدلا من 7 جنيهات بسبب زيادة المعروض وزيادة الإنتاجية من الطماطم والعروات الجديدة.

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