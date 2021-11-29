الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

ضبط طن مصنعات لحوم فاسدة فى القاهرة

عبد المنعم خليل
عبد المنعم خليل

أكد المهندس عبد المنعم خليل، وكيل أول وزارةالتموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الحملات الرقابية مستمرة على الأسواق المحلية وعلى المصانع وعلى المخازن وعلى الثلاجات التي تقوم بتخزين اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من تواريخ الإنتاج والصلاحية الإنتاجية وعدم تداول سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر للحفاظ على صحة المواطنين خوفاً من تعرضهم للخطر.

وقال خليل لـ«الدستور» إن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط طن مصنعات لحوم منتهية الصلاحية في أحد المصانع في محافظات القاهرة الكبرى، وتم على الفور التحفظ على الكميات قبل تداولها للأسواق المحلية وأخذ عينات ورفعها إلى المعامل المركزية للتأكد من انتهاء الصلاحية وفسادها والتأكد أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة، وتم تحرير محضر بهذه الكميات ورفعها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف أن الحملات الرقابية تتم من خلال التنسيق مع هيئة الطب البيطري ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة ليتم شن الحملات الرقابية على جميع الأنشطة التجارية والأنشطة الصناعية وعلى جميع المصانع التي تقوم بإنتاج الأغذية للتأكد من تواريخ الانتاج والصلاحية الإنتاجية وعدم وجود سلع مجهولة المصدر، والتأكد من تدوين الأسعار على السلع طبقاً للقرار الوزاري رقم 330 لسنه 2017 والذي ينظم جميع التجار والصناع لتدوين الأسعار على العبوات الذي يتضمن سعر المصنع وسعر التكلفة الإنتاجية والسعر النهائي للمستهلك، بجانب التأكد من وجود سجل تجارى وبطاقة ضريبية في المحال التجارية.

 

وزارة التموين ضبط مصنع لحوم فاسدة القاهرة الكبرى الإجراءات القانونية الحملات المعامل المركزية مصنعات منتهية

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