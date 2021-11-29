الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بنى سويف ترد على شكاوى أهالى قرية شرنا من نقص مياه الرى

نقص مياه الري
نقص مياه الري

أصدرت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، بيانا بشأن شكوى مزارعي قرية شرنا بمركز الفشن جنوب المحافظة من نقص مياه الري، والتي كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف قد كلف وكيل وزارة الموارد المائية والري بدراستها وسرعة اتخاذ ما يلزم حيالها.

ومن جانبه، قال المهندس جمال عبد الفتاح الباز، وكيل الوزارة الري، إن الترعة محل الشكوى هي ترعة شنرا بطول 4,430كم وتخدم زمام 4900 فدان وتأخذ مياهها من ترعة الحريقة ك1,200بر أيمن، وترعة الحريقة تأخذ مياهها من بحر اليوسفي، حسب أداور المناوبة المقررة.

وأضاف، أن المغذى محل الشكوى هو مغذى الحريقة ويقع على ك204 البحر اليوسفي، ويعمل المغذى بواقع3 وحدات تشغيل، لافتًا إلى أن المغذى حاليًا يعمل وبصفة مستمرة، وأنه يتم إصلاح أية اعطال فور حدوثها، مشيرا إلى أن المياه تصل الى الترع محل الشكوى «ترعة شنرا وعطف حيدر وفروعها»، أثناء أدوار المناوبة وبحالة حسنة.

بني سويف وزارة الري الموارد المائية الدكتور محمد هاني غنيم مركز ناصر الوحدات المحلية البحر اليوسفي

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وائل لطفي

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