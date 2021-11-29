الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل اجتماع «عطية» بقيادات «مستقبل وطن» لإطلاق مسابقة أوائل الطلبة

الاجتماع
الاجتماع

عقد محمد عطية وكيل مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والنائب عبد الحي عبيد الأمين المساعد لأمانة القاهرة حزب مستقبل وطن ورئيس جامعة حلوان الأسبق ونائب مجلس الشيوخ، اجتماعا لبدء فاعليات مسابقة أوائل الطلبة.

وشارك في الفعاليات جميع مدارس القاهرة الرسمية عربي وخاصة عربي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشئون المعلمين.

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يأتي ذلك في إطار سعى الوزارة للارتقاء بالتفوق الدراسي والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب، حيث أن المسابقة تنفذ على مستوى الجمهورية.

وأشار مدير المديرية إلى أن جميع المشاركين تكون لهم جوائز والفائزين لهم جوائز مميزة.

وشرح عطية فكرة سريعة عن المسابقة وستبدأ المرحلة الأولى منها 2/12/2021، مؤكدا أن يضع الأسئلة موجهي المواد الأساسية أما بالنسبة للمعلومات العامة والثقافة فترجع إلى C.D الذي سيتم توزيعه على جميع الإدارات والمدارس.

وأكد أن الهدف من المسابقة هو ترسيخ الانتماء والتفوق الدراسي وتحفيز المتفوقين فهم سفراء لزملائهم في المدرسة.

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وأضاف أنه يتم إعداد تشكيل لجان واعداد كشوف بأسماء الطلاب على شيت اكسل وإرساله إلى المديرية وترسل نسخة لأمين القسم بالحزب.

وبدأ الدكتور عبد الحي الأمين المساعد لأمانة القاهرة حزب مستقبل وطن ورئيس جامعة حلوان الأسبق ونائب مجلس الشيوخ كلمته ب (خيركم من تعلم العلم وعلمه).

وأكد أن المسابقة نوع من انواع التجويد وأن الجائزة تظل عالقة في ذهن الطفل طوال حياته والمسابقة تأخذ يد الطفل للتنافس الشريف وهذا شيء جميل في النهاية لبلادنا فكلنا نعمل من اجل مصر، وحيا ناجح جلال أمين تنظيم القاهر بحزب مستقبل وطن أعضاء الحزب ومديري العموم.

حوافز وزير التعليم العلاقات العامة القاهرة مستقبل وطن اجتماع مستوى أبو الفتوح مدارس التعليم الفنى مشروعات مصطفي محمد على مستوى الجمهورية عضو مجلس النواب رئيس جامعة توزيع

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