الجنايات تُصدر حكمها على متهم بـ«أحداث شارع السودان» غدًا

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين غدا الثلاثاء، حكمها علي المتهم محمد سيد أحمد الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية رقم 12033 لسنة 2015 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 2556 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان".

وأكدت تحريات المقدم محمد العمري الضابط بقطاع الأمن الوطني مشاركة المتهم مع آخرين سبق الحكم عليهم ومجهولون - بالتجمهر الذي نظمته جماعة الإخوان بشارع السودان دائرة قسم العجوزة لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، حال حيازة المتجمهرين لأسلحة نارية وذخائر والعاب نارية وقيامهم أثناء التجمهر بإطلاق الأعيرة النارية "الخرطوش" والالعاب النارية "شماريخ" وترديد الهتافات المناهضة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والتعدي علي قوات الشرطة والأهالي الرافضين لنشاطهم، بهدف ترويع المواطنين لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار بالبلاد استكمالا لمخطط الجماعة الهادف الى إسقاط الدولة وهدم مؤسساتها تزامنا مع ذكرى 25 يناير.