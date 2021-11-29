تطعيم 4000 عاملا بقطاع الطيران المدني منذ مايو الماضي

أعلنت مصادر بالشركة القابضة لمصر للطيران، انتهاء تطعيم ٤٠٠٠٠ حالة ما بين عاملين بقطاع الطيران (سواء من العاملين بالشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني أو العاملين بشركات مصر للطيران بما فيهم الأطقم الطائرة والصفوف الأمامية) ومتقاعدين وأسر عاملين، منذ افتتاح وحدة التطعيم خلال شهر مايو الماضي.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» إن مستشفى مصر للطيران وكافة القطاعات والإدارات الصحية التابعة لها، تناشد جميع العاملين وغير العاملين بقطاع الطيران المدني الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الان، إلى سرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة والتنسيق مع شركاتهم للحضور إلى المستشفى لتلقي التطعيم، حفاظًا على صحتهم وصحة أسرهم.

وأشارت المصادر إلى أن العمل بوحدة التطعيم داخل مستشفى مصر للطيران تعمل على مدار الأسبوع من ٩ صباحًا حتى ٧ مساءً ما عدا الجمعة، حيث يبدأ العمل من الساعة ١ ظهرًا، كما يراعى التسجيل أولًا على موقع وزارة الصحة وإحضار الرقم التأكيدي الذي يرسله الموقع وأصل الرقم القومي، لافتا إلى على مراعاة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد حرصًا على سلامة العاملين بالوحدة والمترددين عليها.