الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تطعيم 4000 عاملا بقطاع الطيران المدني منذ مايو الماضي

مستشفى مصر للطيران
مستشفى مصر للطيران

أعلنت مصادر بالشركة القابضة لمصر للطيران، انتهاء تطعيم ٤٠٠٠٠ حالة ما بين عاملين بقطاع الطيران (سواء من العاملين بالشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني أو العاملين بشركات مصر للطيران بما فيهم الأطقم الطائرة والصفوف الأمامية) ومتقاعدين وأسر عاملين، منذ افتتاح وحدة التطعيم خلال شهر مايو الماضي.

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» إن مستشفى مصر للطيران وكافة القطاعات والإدارات الصحية التابعة لها، تناشد جميع العاملين وغير العاملين بقطاع الطيران المدني الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الان، إلى سرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة والتنسيق مع شركاتهم للحضور إلى المستشفى لتلقي التطعيم، حفاظًا على صحتهم وصحة أسرهم.

وأشارت المصادر إلى أن العمل بوحدة التطعيم داخل مستشفى مصر للطيران تعمل على مدار الأسبوع من ٩ صباحًا حتى ٧ مساءً ما عدا الجمعة، حيث يبدأ العمل من الساعة ١ ظهرًا، كما يراعى التسجيل أولًا على موقع وزارة الصحة وإحضار الرقم التأكيدي الذي يرسله الموقع وأصل الرقم القومي، لافتا إلى على مراعاة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد حرصًا على سلامة العاملين بالوحدة والمترددين عليها.

القابضة لمصر للطيران مستشفى مصر للطيران العاملين بقطاع الطيران موقع وزارة الصحة مصر للطيران للخدمات الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

السعودية: السماح بالقدوم المباشر لمن تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا

لحظة ضبط عامل صور السيدات فى حمام مطعم شهير بمدينة نصر (فيديو)

قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلى يفتتح المونديال بلقاء مونتيرى المكسيكى

أول صور لـ ابنة رشوان توفيق بعد أزمة «التركة الملعونة»: القصة وما فيها

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

أبو الغيط: حان الوقت للانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى التسوية لقضية فلسطين

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين: متحدثون يطالبون بمساءلة الاحتلال

فصائل «التحرير الفلسطينية» في لبنان تدعو لترجمة التضامن الدولي إلى عمل حقيقي