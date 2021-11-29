«خطة النواب» تناقش الحسابات الختامية للموازنة العامة للهيئة المصرية للبترول

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفي سالم، وكيل اللجنة، ورئيس اللجنة المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالي 2020/2021.

واستعرض المهندس عابد عز الرجال، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، جهود الهيئة خلال الفترة الأخيرة، وأبرز ما يتم تنفيذه من مشروعات.

وقال عز الرحال: "بالنسبة للمشروعات الجاري إنشائها، يتم ربط مصر كلها بمنظومة رقمية وربط 12 شركة قطاع عام، وربط 3200 محطة علي مستوي الجمهورية، مما يسهل المتابعة، وحركات التسعير حاليا تتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر، وتوجد مشروعات تحت الإنشاء في عدد من المحافظات".

وتابع: "قرار التعويم وما تتبعه من ترشيد الدعم أدي إلي نتائج إيجابية، بالنسبة للفائض".

من جانبه، قال أشرف عبد الله، ممثل الشئون المالية والاقتصادية بالهيئة العامة للبترول: بلغت جملة الأقساط 900 مليون، وهناك تطور بسيط في مستحقات الشركاء الأجانب، الرصيد 845 مليون دولار في 30/6/2021، ورصيد القروض وصل إلي 429 مليون دولار بعد أن كان 538 مليون دولار في السنة السابقة، والفوائد المدينة 35.4 مليون في السنة السابقة، والسنة الجارية 18.8 مليون دولار".

وتابع أشرف عبد الله: "المديونيات علي الهيئة 266 مليار جنيه، منها 127 مليار للكهرباء، و16.4 مليار لقطاع الأعمال العام وتم تسوية أكثر من 12 مليار منها".

وأضاف أن ما آل للخزانة العامة للدولة بلغ 42.7 مليار خلال السنة الجارية وفي السنة السابقة كان 35 مليار جنيه.

وتحدث عن تطور الدعم، قائلا: الدعم الحالي 18.9 مليار جنيه، وخلال السنة السابقة كان 81 مليار جنيه"، وفائض الدولة الذي تحقق السنة الجارية 3.5 مليار جنيه"، والموازنة الاستثمارية 111 مليار جنيه.