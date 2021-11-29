الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة عين شمس تبدأ حملاتها لتوعية طلاب المدارس بشأن فيروس كورونا وتحوراته

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

بدأ قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة عين شمس برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، في تنفيذ برنامجه السنوي لحملات التوعية بالمدارس والتي تستهدف نشر الوعي الصحي والثقافي والاجتماعي والسلوكي في مختلف المجالات لطلاب مدارس الإدارات التعليمية بالمجتمع الخارجي المحيط بالجامعة، وذلك تحت إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون القطاع و بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني.

تأتي حملات التوعية في إطار الدور المجتمعي والتوعوي للجامعة والتي تعد واحدة من مؤسسات المجتمع التي تقوم بدور فاعل في خدمة أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 من خلال ما تنفذه من برامج مختلفة في خدمة المجتمع الداخلي والخارجي للجامعة. 

وتحرص جامعة عين شمس على تفعيل برنامج حملات التوعية بالمدارس بمشاركة أساتذة الجامعة بمختلف التخصصات لطلاب مدارس ثمان إدارات تعليمية على مستوى محافظة القاهرة هي ( إدارة الوايلي التعليمية ،إدارة النزهة ،إدارة مصر الجديدة،إدارة عين شمس،إدارة الزيتون، إدارة شرق مدينة نصر ، إدارة التجمع ،إدارة حدائق القبة).

ويتم تقديم حملات التوعية لطلاب المدارس الابتدائية و الإعدادية والثانوية ، فضلاً عن توجيه حملات توعية لأولياء الأمور و المدرسن والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين 

وتشمل ندوات التوعية موضوعات متنوعة ففي المجال الصحي تقدم ندوات حول  "الوقاية من فيروس كورونا وتحوراته، الإسعافات الأولية، التوعية بالأمراض المزمنة، التوعية بالتغذية السليمة،النظافة الشخصية والبيئية، أضرار التعامل مع الباعة الجائلين".

أما في المجال الثقافي والإجتماعي فتعقد ندوات حول مشكلات المراهقة ما تتطلبه هذه المرحلة وكيفية التغلب عليها، الاستخدام الآمن للإنترنت، التعلم عن بعد وأثره على العملية التعليمية، الصحة النفسية للطلاب، كيفية التواصل ولغة الحوار مع اللآخرين، التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، كيفية نعامل أولياء الأمور مع طلاب مدارس التربية الفكرية، ضبط السلوكيات والانفعالات في المجتمع المدرسي، البدائل التربوية لأساليب العقاب.

وفي المجال المهاري تتناول الندوات موضوعات "القدرة على تحديد الهدف لمستقبل مهني جيد، تنمية مهارات التفكير الابتكاري، الطموح والابداع في العمل، إعادة تدوير المخلفات، الاستذكار الجيد لدى الطلاب".

حدائق القبة مجتمع مستوى صحي ضبط الابتدائية الصحة لتر حملات نظافة الفن شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

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