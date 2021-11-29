تحصين 232 ألف حيوان خلال حملات الطب البيطري بالغربية

أشاد طارق رحمي، محافظ الغربية، بجهود مديرية الطب البيطري في تكثيف أعمال تحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بنطاق المحافظة، حيث تم تحصين عدد 232801 حيوان من إجمالي 266554 حيوان منذ بداية الحملة بنسبة 87% حتي الآن، حيث تم تحصين عدد « 117018 من الأبقار ، 94302 من الجاموس ، 19706 من الأغنام ، 1775 من الماعز».

وفي ذات السياق، ناشد «رحمي» المربين بضرورة تحصين جميع حيواناتهم حفاظا على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل تحصين كافة الحيوانات والوصول إلى جميع المربين للسيطرة على الأمراض المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن سعر جرعة التحصين للأبقار والجاموس 17 جنيهًا، وللأغنام 8 جنيهات، كما أن سعر الترقيم والتسجيل للأبقار والجاموس 7 جنيهات والأغنام 6 جنيهات.

تحصين العجول

وفي ذات السياق، قام أطباء الوقاية بإدارة السنطة البيطرية وأطباء الحجر البيطري بتحصين العجول الواردة المقرر التحفظ عليها بمحجر القرشية مركز السنطة وعددهم 1169 عجل بالجرعة التنشيطية الثانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، تمهيداً للإفراج عنهم بعد انتهاء مدة الحجر في الثامن من ديسمبر المقبل.