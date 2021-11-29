الجزائر: تؤكد دعم مسار الحوار الوطني بين الليبيين

أكد نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري، أحمد بناي، دعم الجزائر لمسار الحوار الوطني بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا وبلوغ موعد الانتخابات وكذا سعيها الدؤوب للعمل قدما في تجسيد كافة أهداف ومبادئ اتفاق الجزائر، لافتا إلى أنها تتطلع إلى إجراء الانتخابات الرئاسية وتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية.

وقال «بناي»، في كلمة أمام الجمعية الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة بالعاصمة الإسبانية مدريد، إن الحدث ديمقراطي بارز سيمكن الجزائر من استكمال مسار البناء المؤسساتي وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وفق ما تعهد به الرئيس عبد المجيد تبون في برنامجه الانتخابي وتلبية لمطالب الحراك الشعبي الأصيل الرامية إلى التغيير الديمقراطي.

وأضاف، أن العالم يعيش أسوأ وضع على كل المستويات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى تحديات أخرى لا يمكن إغفال وجودها والتي لا تقل أهمية عن تلك التي تعترض الديمقراطية، وهي تحديات تواجه السلم والأمن العالميين، السيادة الوطنية للدول وحدودها وما يجري من تشكيك في المبادئ الأساسية الدولية والنظام المتعدد الأطراف.

وأكد أهمية دور البرلمان في خضم الحياة السياسية الوطنية لكل بلد، وكذا مساهماته الكبيرة في تحقيق آمال وتطلعات كل الشعوب.

كما تطرق نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري إلى العلاقة الجدلية بين الديمقراطية والتنمية المستدامة ومسألتي الأمن والسلم، مبرزًا أن التحقيق الكامل لأهداف التنمية المستدامة أمر حيوي لضمان تحقيق التقدم والرخاء وتعزيز السلم والأمن.

وشدد على الالتزامات المتعلقة بأجندة 2030، وكذا وجوب تنويع الاقتصاد الوطني، لافتا على أنها أمور تشكل فرصة استثنائية للجزائر من أجل تغيير نموذج نموها في إطار بناء الجزائر الجديدة مع الحفاظ على الطابع والتوجه الاجتماعيين، وكذا مبادئ المساواة التي تنص عليها النصوص التأسيسية للأمة الجزائرية تشكل مستلزما يأتي في تآزر تام مع أهمية وأهداف أجندة 2030, التي تحرص في جوهرها على ضمان كرامة كل فرد والحفاظ عليها، وذلك في سياق تشجيع المشاركة الفعلية والنشطة للمجتمع المدني الجزائري في الاستدامة".