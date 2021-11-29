الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: نستهدف وصول إنتاج مصر من الأسماك إلى 2.5 مليون طن في 2025

اسماك
اسماك

أكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استهداف وصول إنتاج مصر من الأسماك من 2.3 مليون طن إلى 2.5 مليون طن في عام 2025، وأن يصل الإنتاج إلى 3 ملايين طن من الأسماك خلال عام 2030، حيث إن محافظة كفر الشيخ توجد بها 393 مزرعة مؤجرة بمساحة 4938 فدانًا بالإضافة إلى 504 مزارع مسافات بيئية وتساهم محافظة كفر الشيخ بنسبة 42%  من إجمالي الإنتاج السمكي في مصر وتشكيل لجان فورية لمواجهة ومتابعة نفوق الأسماك في المزارع والمصايد البحرية.

وقال "مصيلحي" في تصريحات لـ"الدستور" إن التوسع في الاستزراع السمكي يتطلب اختراق الإنتاج السمكي للأقفاص السمكية في البحر الأحمر والمتوسط والموافقة على ترخيص المزارع السمكية في الأراضي حديثة الاستصلاح في الأراضي الصحراوية من أجل تعظيم الإنتاج من المياه بحيث يخرج أكثر من محصول أحدهما سمكي والآخر نباتي في ظل الشح المائي الذي يتعرض له البلاد.
وأشار  مصيلحي إلى ضرورة  تطوير المزارع القائمة عن طريق تشجيع المزارعين على إدخال التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج الرأسي من وحدة المساحة مع الحفاظ على الجودة للمنتج، والتجهيز لإنشاء مفرخات سمكية في البحر الأحمر لتقوم بمد الأقفاص السمكية في البحر الأحمر بالزراعة اللازمة من مفرخات المحاريات والجمبري.
وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية، ان الهيئة تقوم بتوفير الدعم لأصحاب المزارع السمكية من خلال توفير الزريعة  لمستأجري هذه المزارع بأسعار مناسبة كما تقوم الهيئة بمنح التصاريح اللازمة لتطوير وتطهير هذه المزارع، كما تقدم الهيئة فرصة الاستشارات الفنية في حالة طلب مستأجري المزارع ذلك، كما تقوم الهيئة بتطهير وتكريك جميع المصارف والقنوات الرئيسية لتجديد المياه داخل المزارع وفي نفس الوقت تقوم الهيئة بتشكيل لجان فورية في حالة تعرض مزرعة أحد المستأجرين للنفوق أو تلوث الهواء.

-الزراعة لجان لمواجهة ومتابعة عملية نفوق الأسماك المزارع

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وائل لطفي

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