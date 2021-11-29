الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

من هم القديسان سرجيوس وواخس الذين تحتفل الكنيسة بذكرى تاسيس كنيستهما؟

الكاتدرائية
الكاتدرائية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الفترة الراهنة ، بتذكار كنيسة القديس سرجيوس وواخس بالرصافة.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم كرست كنيسة القديسين سرجيوس وواخس بمدينة الرصافة . وذلك انه لما استشهد القديس سرجيوس بهذه المدينة ، اخذ قوم من المؤمنين جسده وكفنوه وأخفوه عندهم ، وكانوا يوقدون أمامه القناديل والشموع حتى انقضي زمن الاضطهاد ، فأظهروه ، وبنيت باسمه كنيسة . وقد حضر تكريسها خمسة عشر أسقفا وجمع كثير من الشعب ، ثم احضروا جسد القديس إليها ، فسال منه دهن شفي الذين تناولوه بإيمان . 

روى القمص تادرس يعقوب ملطي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس باسبورتنج، في كتاب "قاموس آباء الكنيسة وقديسيها مع بعض شخصيات كنسية"، سيرة الشهيدان سرجيوس وواخس قائلا:" انهما كانا قائدين في الجيش الروماني تحت ولاية جالريوس ومكسيميانوس. ولما دعيا ذات مرة لحضور الاحتفال بذبيحة كانت ستقرب للآلهة رفضا بثبات، فحمي غضب القيصر عليهما وجردهما من رتبهما وملابسهما العسكرية. وأمر أن توضع عليهما ثياب نسائية في حضوره، وأن يُوضع قيد حديدي في عنقيهما، وأن يمر بهما بين الجنود في هذه الحالة حتى ما يعتريهما الخزي والمهانة. وقد احتمل القديسان بكل شجاعة هذه الإهانات ثم أحالهما إلى أنطيوخس حاكم سوريا لكي يعذّبهما.

واضاف: "إذ فشل في كل محاولاته لردعهما أمر أن يُصْلَب واخس عاريًا ويجلد جلدًا قاسيًا بأعصاب البقر، فأسلم روحه تحت هذا التعذيب الوحشي. أما القديس سرجيوس فبعد أن اجتاز سلسلة من العذابات المريرة أثبت فيها صلابته وإيمانه، أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة.

هذا و تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بصوم الميلاد المجيد، وهو احد اصوام الكنيسة من الدرجة الثانية المسموح خلالها بتناول الماكولات البحرية وخصوصا الاسماك ويستغرق 43 يوما لينتهي بعيد الميلاد المجيد في 7 من يناير من العام المقبل 2022.

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