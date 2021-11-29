تزامنا مع محاكمتهم.. أسماء المتهمين في «اعتناق أفكار القاعدة»

تستأنف اليوم الإثنين الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بطرة، محاكمة 12 متهما بتكوين جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وتلقي تدريبات مسلحة، وتزامنا مع محاكمة المتهمين بالقضية نرصد أسماء المتهمين.

وأوضح أمر الإحالة أسماء المتهمين بالقضية، وهم " عاطف شحات عبد العال الجندي "حركي أبو عمار" الأول بأمر الإحالة، من سمير محمد أحمد محمد أبو حلاوة "حركي يوسف" (الثاني بأمر الإحالة) وكمال صلاح محمد عسكر وشهرته "كيمو عسكر" (الثالث بأمر الإحالة) وأحمد خالد أحمد إبراهيم (الرابع بأمر الإحالة) ومحمد هاني عبد المجيد شحاتة (الخامس بأمر الإحالة) وصلاح الدين محمد عبد الفتاح خليل السهيت (السادس بأمر الإحالة) وأحمد مجدي أحمد الجزيري (السابع بأمر الإحالة) وبلال محمد أحمد محمد أبو حلاوة، (الثامن بأمر الإحالة)عبد الله نصر الدين فرج الغزلاني، (العاشر بأمر الإحالة

ومحمد جمال علي أحمد بدري (الحادي عشر بأمر الإحالة) وخالد مرجان مصطفي سالم الجوهري وصحة اسمه "خالد مرجان مصطفى محمد" (الثاني عشر بأمر الإحالة)".

- الاتهامات التي وجهتها النيابة للمتهمين

وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2016 وحتى 26 يناير 2019 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، و قام المتهم الأول عاطف شحات عبد العال الجندي بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وقالت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الثامن التحقوا بجماعة مسلحة، يقع مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسيلة لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، والإعداد لها بأن التحقوا بالجماعة المسماة " تنظيم القاعدة بالسودان "، وتلقوا بمعسكرتها تدريبات على تصنيع المواد المفرقعة ومفجراتها ، وأساليب إخفاء الملفات الإلكترونية بأجهزة الحاسب الآلي، ومهارات وحيل التخفي لتلافي الرصد الأمني علي النحو المبين بالتحقيقات.