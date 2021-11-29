وزير التنمية المحلية: نعمل على سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على التحسين المستمر لخدمات المواطنين وسرعة الاستجابة للشكاوى المختلفة والعمل علي حلها في أسرع وقت ممكن، وذلك خلال تفقده وحدة نظم المعلومات الجيومكانية الجغرافية في كفر الشيخ.

وأضاف شعراوي، أن وحدة نظم المعلومات الجيومكانية الجغرافية وهي من بين الوحدات الهامة بالمحافظة والتي شهدت إنشاء وتطوير كبيرين، فمن خلالها تم توحيد دورات العمل في الوحدات التي تعمل بكوادر بشرية متشابهة في الخلفية العلمية التخصصية، وتستخدم بيئة نظم المعلومات الجغرافية ، ووحدة شبكات المرافق، والأعمال المساحية، ووحدة المتغيرات المكانية، ووحدة البنية المعلوماتية بقصد توحيد شكل وبناء قواعد البيانات الرقمية المكانية، وتجهيز مقر مناسب بأحدث الشبكات والخوادم وأجهزة الحاسب.

وأكد أن وحدة نظم المعلومات الجيومكانية الجغرافية تعمل علي رصد المخالفة من خلال التليفون المحمول ورفعها على النظام، ثم يتم تحويلها إلكترونيًا للإدارة المختصة بالمحافظة مع إمكانية متابعة الاستجابة للشكاوى من جانب القيادات.

واستمع وزير التنمية المحلية، الي شرح تفصيلي حول آليات عمل الوحدة والجهود التي حققتها خلال الفترة الماضية فيما يخص التصدي للتعديات عَلِي أراضي الدولة أو البناء المخالف ومتابعة المشروعات الجارية عَلِي أرض المحافظة وعلي رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيدا بمعدات التطوير والتحديث التي شهدتها محافظة كفر الشيخ في إطار تحديث وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، علي أهمية وحدة نظم المعلومات الجغرافية في دعم جهود الدولة في العديد من الملفات المهمة وعلي رأسها ملف التعديات عَلِي أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف في أي موقع عَلِي أرض المحافظة.



جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ، والدكتور صلاح شحاته، مساعد الوزير للتدريب والبنية المعلوماتية، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.