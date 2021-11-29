الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد قرار تطعيم الأطفال.. طبيب يكشف حقيقة تأثير لقاح «كورونا» على «الخصوبة»

كورونا
كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد، اجتماعَا موسعَا للمجموعة الطبية المختصة لمواجهة فيروس كورونا، كما تابع موقف المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي.

وقرر مجلس الوزراء تطعيم الأطفال في مصر من سن 12 عاما وحتى سن 15 عامًا، في خطوة جيدة لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد وفصائله المتطورة، وذلك تزامنا مع المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد والذي أثار قلقا وريبة في نفوس عدد كبير من الأسر المصرية.
الدكتور سيد محمود، أخصائي أطفال، قال خلال حديثه لـ "الدستور"، إن هذه الخطوة جيدة جدًا لحماية أطفالنا في مصر من فيروس كورونا وفصائله التي باتت تظهر يوما بعد الآخر، مؤكدًا أن الفيروس يطوّر من نفسه بشكل سريع وغير متوقع، وهذه الخطوة ستوقف عدد الإصابات أو على الأقل تقلل نسبة الإصابات بين الأطفال في مصر بنسبة 90 بالمئة. 
وأضاف أن ما أثير عبر الساعات الماضية، أن تلقي الأطفال لقاح فايزر سوف يتسبب لهم في مشاكل في الخصوبة والإنجاب ما هو إلا “جهل”، مشيرًا إلى أن هناك من يطلق شائعات دون جدوى أو سند علمي لتعطيل الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية، نافيا أي تأثير للقاح على الأطفال والكبار أيضًا.

ولفت إلى أن هناك دولًا كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، طعمت الأطفال باللقاح، متسائلًا:"فهل هذه الدول ستتعمد تسبب الضرر لأطفالها؟". 
ودعا سيد محمود الأسر المصرية إلى التسجيل بموقع وزارة الصحة كي يتلقى أطفالهم اللقاح ويتجنبوا الإصابة بفيروس كورونا؛ نظرًا لأن تحورات الفيروس خطيرة ومن الممكن أن تؤدي إلى تطورات سيئة جدا للطفل، خاصة الذي يعاني من حساسية وأمراض تنفسية، لذا يجب الإسراع في تلقي اللقاح سواء للكبار أو البالغين.

وزارة الصحة حماية حساسية الولايات المتحدة وزارة اطفال

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