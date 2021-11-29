ضمن أعمال الموجة 18.. إزالة 17 تعد على الأراضي الزراعية في القليوبية

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالات المرحلة الثالثة للموجة 1، و نفذت المحافظة، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأرض الزراعية التي تم رصدها من قبل وحدة المتغيرات المكانية بعزبة خالد، وحوض التربيعة التابعين لقرية بلقس التابعة لمركز ومدينة قليوب.

وأسفرت الحملة عن إزالة 17 حالة تعد على مساحة 3570 مترا، من بينهم 4 حالات إزالة كلية ممن لم يتقدموا بطلبات تصالح وتم البناء بالمخالفة خلال الفترة الماضية بعد غلق باب تلقي طلبات التصالح.

وأكد محافظ القليوبية أن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 18، تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وشدد المحافظ إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات المكانية (غير القانونية) من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، والجهات الأمنية موجها رؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود إزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وردع المخالفين مع المتابعة الدورية للحالات التي تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة وتحقيق الانضباط .

وأوضح أنه يتم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقًا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين، وشارك فى الحملة اللواء خالد جمال حكمدار أمن القليوبية، واللواء مروان حبيب، واللواء عمرو أبو رية مساعدي مدير أمن القليوبية، و مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب.