الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلاب جامعة قناة السويس يحصدون نصف جوائز بطولة «الدارتس» للجامعات المصرية

الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن نتائج بطولة "الدارتس" للجامعات المصرية أسفرت عن تقدم ملحوظ لطلاب الجامعة، وكانت البطولة قد نظمت تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 وأوضح رئيس الجامعة، أن الطلاب أحرزوا 3 جوائز  بفوز الطالب عبد الوهاب خالد عبد الوهاب بالمركز الأول في مسابقات الفردي طلبة، أما مسابقة الطالبات فقد فازت كلا من الطالبة ندى محمود عبدالعزيز  بالمركز الأول، وبالمركز الثاني الطالبة عائشة محمد سعيد.

 من جهته، قال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه المراكز المتقدمة جاءت أثناء مشاركة طلابنا ببطولة الدارتس التي استضفتها الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي رقم 49 للجامعات المصرية، بمشاركة 36 طالبا وطالبة من 8 جامعات المنوفية، دراية، حلوان، الإسكندرية، الكندية، قناة السويس، التعليم العالى، الجامعة الأمريكية.

 في حين أوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، أن فعاليات البطولة جاءت تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، و بهاء مختار مدير قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات، و بحضور الدكتور كيم كيرتشلي رئيس الجامعات الكندية، والدكتور إسلام الحلاوني مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وهشام الشواطفي مدير النشاط الرياضي بالجامعة الكندية، و أحمد نخيلي إخصائي فني بالاتحاد المصري للدارتس.

جامعة قناة السويس أحمد ذكي رئيس جامعة قناة السويس أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس

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