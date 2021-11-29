سقوط أخطر مزور للأختام وشهادات «كورونا» بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أخطر مزور للمحررات الرسمية، وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية في استخراجها، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة، وأكدتها التحريات، بقيام أحد الأشخاص، شريك بإحدى المطابع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير الأختام والمحررات الرسمية والعرفية، وترويجها على عملائه راغبي الحصول عليها، ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية، متخذًا من المطبعة المملوكة له، والكائنة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، وكرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهدافه وضبطه، وبتفتيش مقر المطبعة المشار إليها تم العثور على «4 أختام خشبية لشعار الجمهورية مقلدة لعدة جهات حكومية، 3 أكلاشيهات لعدة جهات حكومية، 2488 شهادة تطعيم لقاح فيروس كورونا خالية البيانات، منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، خالية البيانات ومعدة للتزوير، عدد من الأدوات المستخدمة فى اصطناع الأختام المزورة، مجموعة من المستندات خالية البيانات والمعدة للتزوير والمنسوب صدورها لعدة جهات حكومية، 66 ورقة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مزورة ومنسوب صدورها لعدة جهات حكومية، 3 هواتف محمولة».

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أقر بقيامه بتقليد وتزوير أختام شعار الجمهورية، وأنه يستخدمها في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية والعرفية، ومهرها بأختام شعار الجمهورية المقلدة، وترويجها على عملائه من راغبي الحصول عليها، مقابل مبالغ مالية يتقاضاها نظير ذلك.