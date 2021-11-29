الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مكاسب مالية في انتظارك وحبيب على قائمة الانتظار.. توقعات برج الحمل 2022 (فيديو)

توقعات برج الحمل
توقعات برج الحمل 2022

هنأت جولي علي خبيرة الأبراج والفلك والعلوم الإنسانية الأمة المصرية والعالم بقدوم العام الجديد 2020، وطمأنت الجماهير بأن هذا العام سيكون أفضل بكثير من العاميين الماضيين فهو عام الأمان، وذلك لوجود محور الخسوف والكسوف لمدة 18 شهور على برجي الثور والعقرب، فالأول يعني الاستقرار والأمان والثروة، أم الثاني هو برج التحول والتغيير والإحساس والمشاعر.

هذا العام يعني الحظ والوفرة لأن كوكب المشترى حاكم برج الحوت سيتواجد فيه مع بدايات 2022، هذا سيمنحنا العديد من التأثيرات الإيجابية، وفي منتصف العام سينتقل إلى برج الحمل، سيحمل معه حظوظ وفيرة خاصة لمواليد الأبراج المائية والنارية، وسيحصلون على السعادة التي لطالما تمنوها، وستتيسر العديد من الأمور المهنية.

وإليك توقعات برج الحمل لعام 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي:

الحياة المهنية :بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يمتلكون معاملات تجارية في الخارج سيكون لديهم حظ وفير جدا، كما يوجد الكسوف والخسوف على محور برج العقرب، وبالتالي يتواجد عندك في البيت الثاني والثالث، هذا يجعلك ملزم بالاهتمام أكثر بوضعك المالي، وخاصة تلك المشتركة مع شريك أو صديق، في المجمل تستطيع تحقيق ماتسمو إليه فاستعد لعام جيد وملىء بالسعادة.

الحياة العاطفية: من أواخر شهر مايو القادم حتى شهر يونيه، سيكون لديك العديد من الفرص من أجل الانتشار، ستكون هناك بعض الأمور الإيجابية في حياتك، من منتصف أغسطس عليك الحذر من بعض المقربين في العلاقات، لأن المريخ سيكون في استضافتك لمدة 7 أشهر وهو كوكب التسرع والتهور والدم، من الممكن أن يسبب نوعا من الاحتكاكات والنفور.

الصحة: في الخمسة أشهر الأولى لابد من الاهتمام بصحتك الجسدية والنفسية، وبما أن المريخ سيكون في إستضافتك، تجنب إجراء أي عمليات بدءا من شهر أغسطس ولمدة 7 أشهر.

جاء ذلك خلال أولى حلقات برنامج«الأبراج حظوظ» تقديم خبيرة الأبراج جولي علي .

لمشاهدة الحلقة برجاء الضغط هنا 

خبيرة الأبراج جولي علي برج الحمل الحياة العاطفية المريخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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