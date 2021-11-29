الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 في تصادم 3 سيارات بطريق «الإسماعيلية - بورسعيد»

تصادم سيارات
تصادم سيارات

أصيب 5 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق "الإسماعيلية- بورسعيد"، و تم نقلهم  إلى مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكان اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، بنزلة كوبري أم كلثوم بطريق  بورسعيد، و أسفر الحادث عن إصابة كلا من أحمد ممدوح علي، 20 سنة، كدمات وسحجات بالجسم، فاطمة أحمد مصطفي، 60 سنة، كدمات وسحجات بالجسم، عزت ابراهيم عبد المجيد، 31 سنة، كدمة بالرقبة، وآخرين بالعمود الفقري، فاطمة صادق، 70 سنة، سحجة بالقدم اليسري، روان غريب، 19 سنة، كدمة بالوجه، جميعهم مقيمين بمنطقة ابو عطوة. 

 وعلى الفور وجه الدكتور حسن درويش، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، و تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق. 

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