وزراء "التخطيط" و"قطاع الأعمال العام" و"التعاون الدولي" يفتتحون مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع الأحد المقبل

تحت عنوان "كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي؟"...

يفتتح وزراء "التخطيط" و"قطاع الأعمال العام" و"التعاون الدولي" فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع 2021 The7th CEOs Thoughts الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم"، على مدار يومي الأحد والاثنين الموافقين 5 و6 ديسمبر المقبل، تحت عنوان" كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي؟".

وتنطلق فعاليات اليوم الأول بكلمة افتتاحية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأخرى لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ثم مقابلة مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، في حين يبدأ اليوم الثاني بكلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولقاء مع أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

ويضم المؤتمر 6 جلسات، وسط حضور عدد كبير من رجال الأعمال والمال و المصرفيين والاقتصاديين والمسئولين الرسميين.

ويتحدث في المؤتمر باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، ووائل زيادة، شريك ومدير تنفيذي لشركة زيلا كابيتال، وخليل البواب، الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال، وخالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى أحمد عطا، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية.

وتضم قائمة المتحدثين أيضًا محمد علي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، وشريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إلى جانب المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحادين المصري و الأفروآسيوي للتأمين، وعمر جودة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للتأمين، وعبير حلمي، العضو المنتدب لشركة الوفاء لتأمينات الحياة، وخالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين.

ومن بين المشاركين في المؤتمر أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، وحازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ووليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، ومعهم شريف البحيري، العضو المنتدب لشركة مصر الابتكار الرقمي، وأشرف صبري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.



كذلك يشارك المهندس هشام الدناصوري، الرئيس التنفيذي لشركة جميرا إيجيبت للتنمية العقارية، والمهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، ووليد زكي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العقارية، إلى جانب هشام موسى، العضو المنتدب لشركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية.

كما سيتحدث في المؤتمر سامح جبرة، الرئيس التنفيذي لشركة بورسعيد للتنمية الصناعية، وإسلام سالم، الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، ومحمود الفقي، العضو المنتدب لشركة الدلتا للصلب، وسعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة، وغيرهم من الرؤساء التنفيذيين.

وتقوم فكرة المؤتمر على جمع كبار قيادات الشركات من القطاع الخاص لعرض توقعاتهم لأداء الاقتصاد والقطاعات المختلفة خلال العام الجديد، واستراتيجيات وسياسات المؤسسات الممثلين لها، وأهم التحديات والعقبات المتوقعة، وذلك فى ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد، وعلى رأسها أزمة التضخم العالمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام والشحن، وخططهم للتغلب على حالة التباطؤ التي لازمت هذا التضخم.

ويكشف المؤتمر عن التقرير السنوى السابع لمؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين فى الاقتصاد المصرى، والمؤشرات الخاصة باستثمارات القطاع الخاص وانعكاساتها على الاقتصاد على صعيد التضخم، سعر الصرف، المبيعات، التكاليف وتوقعات النمو المستهدفة لأنشطتهم فى العام الجديد.

وتعد «المال جى تى إم»- الشقيقة لجريدة «المال» – من أبرز الشركات العاملة فى مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها مؤتمرا «بورتفوليو إيجبيت» والتطوير العقارى».