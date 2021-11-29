لتخفيف آثار السيول.. «الزراعة» تنظم 6 قوافل بيطرية مجانية لأهالي أسوان

استجابت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، للمبادرة الرئاسية لتخفيف آثار السيول لأهالي قرى أسوان، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزير السيد القصير وزير الزراعة وتماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان.

ونظمت لجنة من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور محمد حجازي القائم بأعمال مدير معهد التناسليات، وبمشاركة معاهد الثروة الحيوانية بالمركز و مديرية الطب البيطري بأسوان، بعمل 6 قوافل بيطرية إلى قرى حياة كريمة بمحافظة أسوان وتستمر القافلة 6 أيام في الفترة من 27 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021.

وأشار القائم بأعمال مدير معهد التناسليات، إلى أنه قد قامت القافلة بزيارة قرى الملقطة و قرية الكرامة في وادي النقرة وبلغ إجمالي الأعداد التي تم فحصها بالقريتين 1276 حيوانا، وتم تقديم العلاج المجاني ضد الطفيليات الداخليه والخارجيه و الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع .

- تقديم التحصين المجاني بالتحصينات غير السيادية

وقال "حجازي"، إنه تم تقديم التحصين المجاني بالتحصينات غير السيادية وتم فحص الحيوانات للعشار و فحص وعلاج تناسلي و فحص بجهاز الموجات الفوق صوتية، وتم أيضا عمل عمليات جراحية و فحص وتقييم عدد من الطلائق المستخدمة للتلقيح بالقريتين وتقديم خدمات التلقيح الاصطناعي وقد لاقت القافله اقبالا كبيرا من الاهالي وقدموا الشكر لوزارة الزراعة علي الخدمات المقدمة، ووجدت أيضا تعاونا كبيرا من الأطباء بمديرية الطب البيطري، مضيفا أن القافلة مستمرة لزيارة باقي القرى وتقديم الخدمات المجانية لهم في كل الأحوال.

ويرجع تاريخ إنشاء معهد بحوث التناسليات الحيوانية لعام 1968 عندما أنشئ أول مركز لفحص طلائق التلقيح الطبيعي والاصطناعي، بالإضافة إلي فحص العينات المرسلة من جميع مناطق مصر للتشخيص ضد الأمراض التناسلية.