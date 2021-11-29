اليوم.. عرض «السلام عن طريق الشوكولاته» بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض اليوم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيلم "السلام عن طريق الشوكولاته"، ضمن قسم العروض الخاصة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "السلام عن طريق الشوكولاته"، هو أحد عروض السجادة الحمراء، وهو من إخراج جوناثان كيجسر، وإنتاج كندا.

أحداث الفيلم تدور بعد قصف مصنع الشوكولاته الخاص بأسرته، يكافح طارق حداد من أجل الاستقرار في بلدة صغيرة في نوفا سكوشا، إذ أنه عازم على تحقيق حلمه في أن يصبح طبيبا ولكن عندما أصر والده على أنه يجب عليه التركيز على النجاة، يتحرك طارق وعائلته لإعادة بناء شركة عصام للشوكولاته.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 96 دقيقة، في الساعة الـ 6:30 مساء، بقاعة إيوارت، وتعقبه مناقشة، وسيكون العرض الثاني له في الساعة الـ 3:30 يوم 3 ديسمبر المقبل، في مسرح الهناجر.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

وتشهد فعاليات اليوم عرض الفيلم الروائي "صلاة من أجل المسلوبين"، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن المسابقة الدولية بالدورة الـ 43، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "صلاة من أجل المسلوبين" من إخراج تاتيانا هيزو، ومن إنتاج المكسيك وألمانيا والبرازيل.

أحداث الفيلم تدور في بلدة جبلية في المكسيك، حيث تستولي ثلاث فتيات صغيرات على منازل أولئك الذين فروا وارتدوا ملابس النساء عندما لا يراقبهم أحد، ولديهم مكان للاختباء فيه للبقاء في مأمن من أولئك الذين سيأسرونهم، لكن أصداء العنف القاتمة تصبح تهديدا لا مفر منه.

كما تشمل القائمة أفلام أخرى مثل فيلم "خلية النحل" من إخراج بليرتا باشولي، وإنتاج عدة دول هي كوسوفو، سويسرا، ألبانيا، جمهورية مقدونيا.

تدور الأحداث حول زوج فهريج الذي فقد منذ الحرب في كوسوفو، ورغم الحزن فإن عائلتها تكافح ماليا، ومن أجل إعالتهم أطلقت مشروعا زراعيا صغيرا، ولكن في القرية الأبوية التقليدية حيث تعيش، لا يُنظر إلى طموحها وجهودها لتمكين نفسها والنساء الأخريات بوصفه أمرا إيجابيا.