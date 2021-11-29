الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«شباب كفر الشيخ» تختتم التدريب الميداني لطلاب كلية الآداب

التدريب الميداني
التدريب الميداني لطلاب كلية الآداب

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، لقاءً ختاميًا للتدريب الميداني لطلاب كلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة كفر الشيخ، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وبحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور وليد البحيرى، عميد كلية الآداب، وإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب.

 يأتى ذلك فى إطار بناء الشباب والطلائع بدنيا وفكرياً بتقديم البرامج الرياضية المتنوعة لتنمية مواهبهم فى مختلف اللعبات، وصناعة الأبطال الرياضيين، وكذلك نسعى دائماً لتقديم  البرامج  التثقيفية، لتنمية الوعي المجتمعي والبرامج التطوعية والفنية وغيرها من المشروعات التى تخدم الجانب الهام لبناء الفكر الإنساني.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن التدريب الميداني بالمديرية يهدف في أساسه  إكساب الطلاب والطالبات المعرفة والخبرة  الكافية عن طبيعة عمل مؤسسة الشباب والرياضة ودور مراكز الشباب في تقديم الفرص أمام النشء و الشباب لتنمية مواهبهم المتنوعة من خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة رياضية كانت أو ثقافية، فنية، تدريبية، بالإضافة إلى إسهاماتها في مجال الخدمة المجتمعية، والتعرف على دور أخصائي الشباب بالمؤسسة  بحضور الفعاليات في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة الشباب والرياضة، وتأهيل الكوادر الشبابية المدربة صاحبة الخبرة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الملعب مضمار تحكمه قوانين اللعبة في ظاهره بينما هو نموذج مصغر للمجتمع بشرائحه بخلقيات وسلوك أفراده.

وأكد الدكتور وليد البحيرى، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، أن الكلية تطمح دائما تحقيق التميز والريادة فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والإسهام في بناء مجتمع المعرفة، وذلك من خلال تطوير القدرة المؤسسية للكلية كأحد المراكز العلمية المتميزة على مستوى الجمهورية ، واستكمال لتحقيق ذلك  التميز وأعلى درجات الجودة فى مجالي القدرة التنافسية والفاعلية التعليمية يطبق التدريب العملي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

\وتابعت الدكتورة همت بسيوني رئيس قسم الاجتماع، تنفيذ التدريب مع الدكتور ياسر سليمان، وأميمة السيد مشرف التدريب، تنفيذ المدربين رشا محيى الدين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، و محمود الصاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

شباب كلية الأداب كفر الشيخ تدريب اجتماع

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وائل لطفي

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