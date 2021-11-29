الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك: 1050 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك

أشارت بيانات لوزارة الصحة في المكسيك إلى تسجيل 38 وفاة و1050 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا .


وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 293897 وعدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و883842 إصابة منذ بدء الجائحة.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وعلى صعيد آخر، لقي 19 شخصا مصرعهم، جراء تحطم حافلة كانت تقل زائرين إلى موقع ديني في وسط المكسيك.

 

وقال مساعد وزير الداخلية في ولاية المكسيك، ريكاردو دي لا كروز، إن الحادث وقع في بلدة خوكيسينخو إلى الجنوب الغربي من مكسيكو سيتي، حيث اصطدمت الحافلة مع منزل. 

 

وكانت الحافلة متوجهة من ولاية ميتشواكان غربي البلاد إلى مدينة تشالما التي يتوجه إليها الروم الكاثوليك في زيارات دينية منذ عدة قرون.

 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين أن الحادث أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة حوالي 30 آخرين.

 

والكثير من المكسيكيين يقومون بزيارات دينية مع اقتراب 12 ديسمبر وهو عيد العذراء في غوادالوبي.

 

ولأن أغلب الزائرين إما يسيرون أو يستقلون دراجات على طرق ضيقة أو يستقلون حافلات قديمة، تزداد فرص وقوع مثل هذه الحوادث.

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