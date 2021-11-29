الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طفلة الـ14 عاما.. قصة فريدة أصغر مصممة أزياء فى عالم الموضة (صور)

أزياء فريدة تامر
أزياء فريدة تامر

احترفت الطفلة صاحبة الـ١٤ عامًا منذ طفولتها بتصميم الملابس والرسم عليها بالألوان، فتعلمت من والدتها الحياكة، ووجدت شغفها وذاتها في عالم الفاشون، مما دفعها لتطوير ذاتها ومشاهدة العديد من الفيديوهات عبر «اليوتيوب». 

54B457D0-2CE8-4AE7-853C-E84C1D21551B
أزياء فريدة تامر

فريدة تامر، ذات الـ١٤ عامًا، تدرس في الصف الثاني الإعدادي تقول والدتها: "من و هي صغيرة و هي بتحب تشتغل بإيدها و عاوزة تعمل مشروعات و تنجح، وكانت بتاخد لبسنا ترسم عليه، واتقنت الموضوع وبقيت عارفة الفرق بين الخامات، وبعض الخامات بتستوردها من برة".

1A892538-4285-48E8-9E08-D947589D36CE
أزياء فريدة تامر

تروي والدة فريدة، أن ابنتها في بداية تعلمها تعلمت شغل الخرز علي النول، و طلعت منه حاجات حلوة أوي قدرت بيها تاخد ترابيزة صغيرة في معرض و تعرض شغلها و هي لسة في ٨ سنين، وكانت أصغر عارضة في المعرض  بتحب التفصيل و الفاشون.

0EF1533F-D442-42BF-A12D-5F514FFE2265
أزياء فريدة تامر

تحلم والدة فريدة بأن تصبح ابنتها مصممة أزياء عالمية وموديل، قائلة: "بدأت شغل جديد مميز و مبهج زيها هو الرسم على الملابس و الشنط و الأحذية، و حقيقي هي أخدت وقت طويل بتجرب خامات و أفكار و نص هدومنا في البيت بقت فئران تجارب ليها بس الحقيقه أنها أبهرتني بالنتائج، علشان كدا قررت أساعدها تكبر حلمها و أعرفها أد إيه أنا فخورة بيها و بإصرارها على النجاح".

9980B9DB-2DB6-45B8-8DDD-5D9902E79C3F
أزياء فريدة تامر

وتابعت والدة فريدة: "حقيقي ممتنة لوجودها في حياتي سند و ضهر ليا في عز محنتي مع الكانسر، حقيقي ما فيش كلام أوصفها بيه،  ربنا يباركلي فيها و يحفظها".

40E7C6FE-486D-4692-B720-BC2C40CC230B
أزياء فريدة تامر

وجدت فريدة ذاتها في عالم الفاشون، وأصرت على النجاح لتصميم أزياء لأصدقاءها وأسرتها، وبدأت في عرض أعمالها على السوشيال ميديا، ونالت إعجاب الرواد مما دفعها للتشبث بحلمها لتحقيقة.

أزياء فريدة تامر
أزياء فريدة تامر
فريدة تامر
فريدة تامر
فريدة تامر
فريدة تامر
فريدة تامر
فريدة تامر
أزياء فريدة تامر
أزياء فريدة تامر
أزياء فريدة تامر
أزياء فريدة تامر
أزياء فريدة تامر
أزياء فريدة تامر
الطفلة طفولتها تصميم الملابس الحياكة الفاشون اليوتيوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

حقيقة وفاة «عم صالح»

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ويصيب فلسطينيين فى مواجهات ببيت لحم

«القومي للطفولة» يكشف تفاصيل واقعة هتك عرض أطفال بمدرسة في المعادي

3 شروط من كارتيرون للاستمرار مع الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الخليل عقب اقتحام «هرتسوغ» للحرم الإبراهيمي

اليابان تدعم موزانة فلسطين بـ10 ملايين دولار

«صحة» إسرائيل: تسجيل إصابة جديدة بمتحور أوميكرون