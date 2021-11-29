طفلة الـ14 عاما.. قصة فريدة أصغر مصممة أزياء فى عالم الموضة (صور)

احترفت الطفلة صاحبة الـ١٤ عامًا منذ طفولتها بتصميم الملابس والرسم عليها بالألوان، فتعلمت من والدتها الحياكة، ووجدت شغفها وذاتها في عالم الفاشون، مما دفعها لتطوير ذاتها ومشاهدة العديد من الفيديوهات عبر «اليوتيوب».

أزياء فريدة تامر

فريدة تامر، ذات الـ١٤ عامًا، تدرس في الصف الثاني الإعدادي تقول والدتها: "من و هي صغيرة و هي بتحب تشتغل بإيدها و عاوزة تعمل مشروعات و تنجح، وكانت بتاخد لبسنا ترسم عليه، واتقنت الموضوع وبقيت عارفة الفرق بين الخامات، وبعض الخامات بتستوردها من برة".

أزياء فريدة تامر

تروي والدة فريدة، أن ابنتها في بداية تعلمها تعلمت شغل الخرز علي النول، و طلعت منه حاجات حلوة أوي قدرت بيها تاخد ترابيزة صغيرة في معرض و تعرض شغلها و هي لسة في ٨ سنين، وكانت أصغر عارضة في المعرض بتحب التفصيل و الفاشون.

أزياء فريدة تامر

تحلم والدة فريدة بأن تصبح ابنتها مصممة أزياء عالمية وموديل، قائلة: "بدأت شغل جديد مميز و مبهج زيها هو الرسم على الملابس و الشنط و الأحذية، و حقيقي هي أخدت وقت طويل بتجرب خامات و أفكار و نص هدومنا في البيت بقت فئران تجارب ليها بس الحقيقه أنها أبهرتني بالنتائج، علشان كدا قررت أساعدها تكبر حلمها و أعرفها أد إيه أنا فخورة بيها و بإصرارها على النجاح".

أزياء فريدة تامر

وتابعت والدة فريدة: "حقيقي ممتنة لوجودها في حياتي سند و ضهر ليا في عز محنتي مع الكانسر، حقيقي ما فيش كلام أوصفها بيه، ربنا يباركلي فيها و يحفظها".

أزياء فريدة تامر

وجدت فريدة ذاتها في عالم الفاشون، وأصرت على النجاح لتصميم أزياء لأصدقاءها وأسرتها، وبدأت في عرض أعمالها على السوشيال ميديا، ونالت إعجاب الرواد مما دفعها للتشبث بحلمها لتحقيقة.

أزياء فريدة تامر

فريدة تامر

فريدة تامر

فريدة تامر

أزياء فريدة تامر

أزياء فريدة تامر