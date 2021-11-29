الإثنين 29 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مع فتح العمرة.. تعرف على اللقاحات المعتمدة داخل السعودية

العمرة
العمرة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن أنه سيتم السماح  باستقبال المعتمرين من الدول المسموح لها بالسفر المباشر إلى المملكة، ومن ضمنها مصر بتأشيرة العمرة دون اشتراط لتطبيق نظام الحجر المؤسسى عليهم، بشرط أن يكون المعتمر حاصلًا على جرعتى لقاح فيروس كورونا المعتمد داخل السعودية.

 

أما المعتمرين القادمين من خارجها والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة من جانب منظمة الصحة العالمية سيخضعوا إلى الحجر المؤسسى داخل المملكة لمدة 3 أيام وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسى داخل فنادق المملكة العربية السعودية يقوم المعتمر بتقديم شهادة مسحة فيروس كورونا (pcr) بنتيجة سلبية وبعدها يتجة لأداء مناسك العمرة.

 

اللقاحات المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية 

ونستعرض اللقاحات المعتمدة داخل المملكة وهم:  فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech)، موديرنا (Moderna)، أكسفورد استرازينكا (Oxford-Astrazeneca)، جانسن (Janssen)

 

أما اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ويتطلب عند دخول المحصنيين بهم إلى الأراضى السعودية باجراء الحجر الصحى المؤسسى لمدة 3 ايام باحد الفنادق السعودية التى يسمح لها بهذا الإجراء، وهما اللقاحين:سينوفارم (Sinopharm)، وساينوفاك (Sinovac)، كما يشترط معهم تقديم مسحة لفيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل بدا مناسك العمرة.

 

يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت أنه مع تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م، سيتم السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية من 6 دول، وهم: مصر، وأندونسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام والهند، دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي داخل المملكة العربية السعودية  لمدة (5) أيام.

 

ومن بين الاشتراطات التى وضعتها السعودية لحاملى تأشيرات العمل والإقامة داخل المملكة العربية السعودية التسجيل عبر منصة قدوم السعودية، وهي خدمة إلكترونية تمكن القادمين إلى المملكة العربية السعودية من تسجيل وتحديث بياناتهم الصحية والخاصة بجائحة كورونا (كوفيد -19) قبل دخول المملكة بـ 72 ساعة على الأقل وذلك تسهيلا لإجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية.

المملكة العربية السعودية لقاح فيروس كورونا اللقاح منظمة الصحة العالمية اللقاحات المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

رابط الحصول على لقاح كورونا مصر وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الصحة

بشرى للمحصنيين بلقاحى «سينوفارم» و«سينوفاك» يمكنهم تأدية العمرة هذا الموسم

فاوتشى لبايدن حول «أوميكرون»: اللقاحات توفر حماية معينة من الإصابات الخطيرة

هل يزيد استخدام صبغة الشعر من خطر الإصابة بسرطان الثدى؟

أعراض أوميكرون المتحور الجديد لكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

حسين دعسة

ماذا تحمل رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

لواء.حمدى البطران

عبدالكريم المصرى

لواء. محسن الفحام

طريق الأمل

أحمد سعد زايد

تجميل التدين.. كيف يكون؟

جمال-أسعد

والجمهور عايز كده؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الخليل عقب اقتحام «هرتسوغ» للحرم الإبراهيمي

اليابان تدعم موزانة فلسطين بـ10 ملايين دولار

«صحة» إسرائيل: تسجيل إصابة جديدة بمتحور أوميكرون