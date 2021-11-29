مع فتح العمرة.. تعرف على اللقاحات المعتمدة داخل السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن أنه سيتم السماح باستقبال المعتمرين من الدول المسموح لها بالسفر المباشر إلى المملكة، ومن ضمنها مصر بتأشيرة العمرة دون اشتراط لتطبيق نظام الحجر المؤسسى عليهم، بشرط أن يكون المعتمر حاصلًا على جرعتى لقاح فيروس كورونا المعتمد داخل السعودية.

أما المعتمرين القادمين من خارجها والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة من جانب منظمة الصحة العالمية سيخضعوا إلى الحجر المؤسسى داخل المملكة لمدة 3 أيام وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسى داخل فنادق المملكة العربية السعودية يقوم المعتمر بتقديم شهادة مسحة فيروس كورونا (pcr) بنتيجة سلبية وبعدها يتجة لأداء مناسك العمرة.

اللقاحات المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية

ونستعرض اللقاحات المعتمدة داخل المملكة وهم: فاييزر بيونتك (Pfizer-BioNTech)، موديرنا (Moderna)، أكسفورد استرازينكا (Oxford-Astrazeneca)، جانسن (Janssen)

أما اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ويتطلب عند دخول المحصنيين بهم إلى الأراضى السعودية باجراء الحجر الصحى المؤسسى لمدة 3 ايام باحد الفنادق السعودية التى يسمح لها بهذا الإجراء، وهما اللقاحين:سينوفارم (Sinopharm)، وساينوفاك (Sinovac)، كما يشترط معهم تقديم مسحة لفيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل بدا مناسك العمرة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت أنه مع تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م، سيتم السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية من 6 دول، وهم: مصر، وأندونسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام والهند، دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي داخل المملكة العربية السعودية لمدة (5) أيام.

ومن بين الاشتراطات التى وضعتها السعودية لحاملى تأشيرات العمل والإقامة داخل المملكة العربية السعودية التسجيل عبر منصة قدوم السعودية، وهي خدمة إلكترونية تمكن القادمين إلى المملكة العربية السعودية من تسجيل وتحديث بياناتهم الصحية والخاصة بجائحة كورونا (كوفيد -19) قبل دخول المملكة بـ 72 ساعة على الأقل وذلك تسهيلا لإجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية.