«اشتية» يرفض ادعاءات «هرتسوغ» حول الحق التاريخي لليهود فى الخليل

رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ادعاءات الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ بوجود حق تاريخي لليهود في مدينة الخليل.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، في بيان صدر عنه، مساء اليوم، أن تصريحات الرئيس الإسرائيلي محاولة لفرض مزيد من الحقائق الزائفة في المدينة العربية الإسلامية، توطئة لتهويدها وبسط السيطرة عليها، وإخضاع سكانها الأصليين لنظام الفصل العنصري الذي تتبدى ملامحه في شوارع وحارات البلدة القديمة التي تتعرض للتطهير العرقي والتمييز العنصري.

وأدان اشتية اقتحام هرتسوغ الاستفزازي للحرم الإبراهيمي الشريف، محذرا من تداعياته الخطيرة.

ودعا اشتيه الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو التي وضعت الحرم الشريف على قائمة التراث العالمي، إلى التحرك العاجل لوقف تلك الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في مدينة القدس، والحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

واقتحم رئيس الكيان المحتل المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل تحت حراسة أمنية مشددة، للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي «حانوكا»، وإشعال الشمعة الأولى له.