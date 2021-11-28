الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الجامع الأزهر يسمح بالحضور المباشر للمجالس الحديثية بدءًا من الثلاثاء

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

قرر الجامع الأزهر، السماح بالحضور المباشر للجمهور أثناء انعقاد المجالس الحديثية، ابتداء من المجلس الحديثي المقبل، بعد غد الثلاثاء.

وشدد الجامع الأزهر على أن يلتزم الحاضرون بتطبيق التباعد وكافة الإجراءت الاحترازية المعمول بها، معلنا استمرار البث المباشر للمجلس على صفحة الجامع الأزهر بفيسبوك، وتسجيل الحضور عبر الرابط الإلكتروني على ما هو معمول به في المجالس السابقة.

اختتم الجامع الأزهر فعاليات اختبارات التخلفات للمتقدمين للعمل محفظي قرآن كريم ومعلمي تجويد وقراءات بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات. 

وعقدت الأربعاء والخميس، اختبارات التخلفات للمتقدمين للعمل محفظي قرآن كريم ومعلمي تجويد وقراءات بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات، وذلك لليوم الأول، وقد كان انعقاد الاختبارات اليوم بمتابعة من فضيلة الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف.
وتجدر الإشارة إلى أن الجامع الأزهر قد أعلن في منشور سابق عن تحديد اليوم وغدًا هما الموعد النهائي لاختبار من تخلفوا عن أدائها في الفتؤة المنقضية، على أن يكون حضور المتقدمين إلى مقر الاختبار بالجامع الأزهر ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا.
فيما، يتوجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح غد الاثنين، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لرئاسة فعاليات الاجتماع الدوري لمجلس حكماء المسلمين.

ويناقش الاجتماع أبرز قضايا الأمة الإسلامية على الساحة العالمية، كالاندماج الإيجابي للمسلمين في المجتمعات الغربية، وقضايا السلم، وتعزيز دور القيادات الدينية الإسلامية في دعم استقرار المجتمعات، ودور المجلس في تأهيل قيادات شبابية قادرة على حمل راية السلام العالمي في المستقبل، ورفع وعي الشباب بالأزمات الإنسانية المعاصرة وتعزيز دورهم في الاضطلاع بأدوار فاعلة تجاه هذه الأزمات؛ بما يسهم في نشر قيم التعايش والسلام.

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