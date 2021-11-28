الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مندوب تسويق 4 أيام لاتهامه بسرقة خزينة شركة في مدينة نصر

حبس
حبس

أدلى مندوب تسويق متهم بسرقة شركة في مدينة نصر باعترافات تفصيلية حول الواقعة أمام رجال المباحث، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة.

وأضاف أنه نظراً لطبيعة عمله كمندوب تسويق للشركة محل الواقعة، وأنه يتردد عليها ومعرفته بمواعيد الفتح والإغلاق، وعلمه بتواجد مبالغ مالية بداخلها خطط لسرقتها، وقام بكسر القفل الخاص بباب الغرفة المتواجد بها الخزينة، ثم فتح الخزينة باستخدام الصاروخ الكهربائي المضبوط بحوزته واستولى على المبلغ المالي المشار إليه ولاذ بالفرار، وباستدعاء المبلغ اتهمه بالسرقة، لتأمر النيابة العامة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وقررت نيابة مدينة نصر حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة خزينة من داخل شركة بأسلوب كسر الباب. 

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (مدير حسابات شركة - كائنة بدائرة القسم)، باكتشافه كسر باب المكتب الإداري الخاص بالشركة عمله وسرقة مبلغ مالي من داخل الخزينة الخاصة بها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مندوب مبيعات بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال اختبائه داخل ورشة ملك أحد أصدقائه كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (مبلغ مالي من متحصلات الواقعة- هاتف محمول - صاروخ كهربائي).

وزارة الداخلية هاتف محمول النيابة العامة اعترافات تفصيلية رجال المباحث من القاهرة ارتكاب الجريمة

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