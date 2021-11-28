الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الأرثوذكسية» تشارك في الميرون المقدس بالكنيسة السريانية بألمانيا

كنيسة
كنيسة

شارك الأنبا دميان، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر وإيبارشية شمال ألمانيا اليوم في صلوات عمل زيت الميرون المقدس للكنيسة السريانية بألمانيا الذي تم عمله بيد غبطة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

وأقيمت صلوات عمل زيت الميرون المقدس في دير السريان في مدينه ڤاربورج الألمانية، وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم التقارب بين الكنيستين.

في سياق رعوي متصل بالكنيسة الأرثوذكسية افتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، مشغل مفرح القلوب التعليمي بمجمع خدمات سان أرساني بوسط القاهرة.

ويعمل المشغل التعليمي على تقديم كورسات نظرية وعملية لكل ما يخص التفصيل، من طريقة رسم الباترون وطريقة أخذ المقاسات.

نيافة الأنبا دميان دير السيدة العذراء والقديس موريس إيبارشية شمال ألمانيا صلوات لكنيسة السريانية مار اغناطيوس

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